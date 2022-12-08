Norsk Musikforlag kjøpes opp av bokkonsern

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke overtar Norsk Musikforlag.

Norsk Musikforlag AS er Norges ledende musikkforlag. Forlaget ble etablert i 1909, men har røtter tilbake til 1843 da Carl Warmuth – Kongelig Hof-Musikhandler – ble etablert i daværende Christiania. Nå blir Norsk Musikforlag for første gang et heleid norsk selskap. Det skriver musikkforlaget og de nye eierne i en pressemelding.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS har eid musikkforlagene Cantando Musikkforlag siden 2008 og Norsk Noteservice siden 2016. Forlagshuset har kjøpt alle aksjene i Norsk Musikforlag fra de tidligere eierne Wilhelm Hansen Fonden, Tine Birger Christensen, Helen Backer-Grøndahl Hanoa og Lilian Backer-Grøndahl.

Dette betyr at musikkforlagene Norsk Musikforlag, Norsk Noteservice, Musikk-Husets Forlag, Cantando Musikforlag, Majorforlaget og Lyche Musikkforlag med flere nå er samlet i samme konsern med norsk eierskap, beskriver de i pressemeldinga.

– For Forlagshuset Vigmostad & Bjørke er målet med dette å samle og videreutvikle de ledende norske musikkforlagene for å styrke tilbudet til alle som vil skape, fremføre og nyte musikk. Vi skal ivareta interessene til komponister, tekstforfattere og andre opphavere og utvikle hvordan vi forvalter rettighetene deres. Målet vårt er at vi sammen forblir de mest relevante og aktuelle musikkforlagene i Norge også de neste hundre årene, skriver de i pressemeldinga. Konsernet driver forlagsvirksomhet gjennom selskapet Vigmostad & Bjørke AS og bokhandel gjennom Akademika og EBOK.NO. I tillegg til de nevnte musikkforlagene, er Fagbokforlaget, Vigmostad & Bjørke, Bladkompaniet og Eide forlag sentrale forlag i konsernet.