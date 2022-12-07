Presenterer 20 nye norske verk i desember

Norske komponister løftes fram av sine egne. Før tittelen Årets Verk deles ut.

Tittelen Årets Verk skal riktignok gå til skapere av noen blant seinere års norske verk.

I dag skriver Norsk Komponistforening om «The Mockingbird» av Ketil Hvosleff. Verket er ett av 20 som kan få tittelen Årets Verk. I oppkjøringa til avsløring av tre vinnere presenteres de nominerte løpende på Komponistforeningens hjemmeside. I Hvosleffs tilfelle er det snakk om en omarbeidelse for Sjøforsvarets Musikkorps fra originalversjonen «The Mockingbird for woodwinds» (2015).

– Hvoslef har et særegent tonespråk bestående av transparente, musikantiske teksturer og ideer som lett lar seg følge. Med dette skaper han original janitsjarmusikk, noe Mockingbird er et ypperlig eksempel på, skriver Komponistforeningens utvalg som står for nominasjonene.

Nominasjonen til Natasha Barretts Altered States 1 & 2: Coastal Waters & A Forest of their own begrunnes med å være «en fascinerende sammensmeltning som skaper sitt helt eget klanglige univers». Mens Concerto for Viola and Orchestra av Ståle Kleiberg omtales som «et meget vakkert og tiltrekkende bidrag til det ennå begrensede konsertrepertoaret for bratsj».

Komponistforeningens musikkfaglige utvalg har nominert 20 verk urfremført i perioden 2019–2021. Juryen velger deretter prismottakere og begrunner valg av vinnerverk. Hver prismottaker få en plakett og et stipend på 50 000 kroner, skriver foreningen på komponist.no.

Årets jury består av dirigent Rei Munataka, kritiker Maren Ørstavik, komponist Antti Auvinen og en representant fra det musikkfaglige utvalget; Bjørn Morten Christophersen.

Nominerte som er annonsert per skrivende er Ketil Hvoslett, Natasha Barrett, Ståle Kleiberg, Bertil Palmar Johansen, Lars Skoglund, og flere navn kommer altså på komponist.no.