Ola Nordal er musikkskribent og anmelder norske plater for Ballade. Nå kommer hans bok om Arne Nordheim-utgivelsen med verkene Canzona / Epitaffio / Response 1.(Foto: Ola Nordal)
Anmelder Ola Nordal med bok om sitt komponist-idol
Norske albumklassikere: Ballades faste skribent samler trådene om Arne Nordheim i musikkhistorisk bok.
I dag bringer ballade.no et helt kapittel – eksklusivt – fra den nye boka Arne Nordheim – Contemporary Music From Norway.
Forfatter Ola Nordal er historiker med en doktorgrad i musikkvitenskap – oppgaven hans inneholdt den første komplette oversikten over all musikk Nordheim skrev.
Nordal er fast anmelder av klassisk/samtidsmusikk for Ballade. Du kan lese hans gjennomgang av norske plater i spalten Ballade klassisk hver måned. Ola Nordal er også redaksjonssjef i Store Norske Leksikon.
I 1967 hadde Arne Nordheim nettopp gjort seg ferdig med tre år som leder for samtidsmusikkforeningen Ny Musikk. Han hadde i flere år skrevet eksperimentelle orkesterverk, der han lette etter nye klanger i de tradisjonelle instrumentene, og han hadde dessuten begynt å eksperimentere med elektronikk. Men ennå fantes det ingen plate som utelukkende inneholdt musikk av Arne Nordheim. Det endret seg da Contemporary Music From Norway. Albumet var en del av en plateserie med samme navn, og Nordheim-utgivelsen inneholdt verkene «Canzona», «Epitaffio» og «Response». Slik presenterer Norske Albumklassikere (NAK) den nye boka.
NAK er et initiativ som Christer Falck og John Richard Stenberg satte i gang for å tilgjengeliggjøre en rekke norske plater som ikke er å få tak i på CD. Ballade-assosierte Arvid Skancke-Knutsen er også involvert i seriene, som nå også omfatter flere bøker om norske plater.
Les kapittel seks i Contemporary Music … her.