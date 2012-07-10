Norge strømmer mest

Nesten halvparten av alle norske musikkonsumenter bruker strømmetjenester, viser ny undersøkelse.

48% prosent av norske musikkonsumenter bruker strømmetjenester, viser en ny rapport laget av analytikeren Mark Mulligan. Det er den høyeste andelen strømmere av noe marked, og hele 16% mer enn gjennomsnittet for markeder der strømmetjenester har etablert seg. Spania og Sverige er nummer to og tre, der har henholdsvis 44% og 43% av konsumentene tatt i bruk strømmetjenester.

Mulligans rapport (som kan lastes ned i sin helhet som PDF-fil her) bygger på informasjon samlet av EMI Insight. «Strømming» henviser i rapporten både til betalings- og reklamefinansierte tjenester, og til on-demand strømming (som f.eks WiMP og Spotify) og andre løsninger som feks. Pandora.

Overraskende høyt i Spania

Førsteamanuensis Arnt Maasø ved Universitetet i Oslo har jobbet med strømmeforskning i prosjektet «Sky og Scene». Med forbehold om at han ikke har hatt anledning til å sette seg inn i metodene bak Mulligans rapport, sier Maasø at han er overrasket over andelen strømmere i Spania.

— Jeg er ikke overrasket over de høye tallene i Norge og Sverige. At Spania er så høyt oppe er jeg imidlertid overrasket over. Dersom YouTube er med her er det mer forståelig. Men selv om det skulle stemme, er det svært høye tall gitt annen infrastruktur, lavere spredning av bredbånd og så videre. Den samlede andelen kloden rundt er også overraskende og høy.

Les mer om Sky og Scene:

Bygger en grunnmur

Analytikeren Mulligan trekker forøvrig frem følgende lesninger av tallmaterialet:

* Strømming er i ferd med å tas i bruk i et stadig jevnere lag av befolkningen. Det er ikke lenger preget av å bare være unge, mannlige brukere som strømmer, slik det ofte er med teknologiske nyvinninger. I følge tallene fra EMI Insight er kjønnsfordelingen i dag 54% menn og 46% kvinner. Aldersfordelingen er også interessant. For eksempel er det Mulligan omtaler som «highly credible» andel av musikkonsumenter i alderen 55 til 64 år – 23% – som bruker strømmetjenestene. «Selv om strømmetjenestenes markedspenetrasjon fortsatt er langt fra mainstream, viser de demografiske trendene at grunnmuren bygges for en større suksess», skriver Mulligan.

* Som : Det nordiske markedet leder an i strømmerevolusjonen.

* Brukere av strømmetjenestene har et jevnt forbruk.

* Strømming synes å fungere bra i land som tidligere har slitt med musikkpirater – Spania har raskt fått 44% av konsumentene til å bruke strømmetjenester, og også i Frankrike slår tjenestene an. Det viser seg imidlertid vanskelig å få folk til å betale for strømmingen – bare 13% av brukerne velger betalingsløsninger.

* Betalingsviljen er større i land der strømmeandelen er lavere – markeder som Canada, Tyskland og Danmark har lavere andel strømmebrukere enn gjennomsnittet, men en høyere andel av disse igjen velger betalingstjenester.

Mulligan har også fått tilgang på rådataen fra EMI Insight, og oppfordrer andre til å se om de kan finne flere trender i datamaterialet.