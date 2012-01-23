Strømming fester seg

Strømming ligner nå mer på «vanlig» mediebruk, viser ny forskning.

Bruken av strømmetjenester ligner nå mer på vanlig forbruk av musikk enn den gjorde tidligere.

Forskning på hvordan strømmetjenesten WiMP brukes, viste i 2010 en topp mellom kl 13 og 15 – det vil si at abonnentene hørte mest på musikk i arbeidstiden. En ny undersøkelse, laget over 11 uker i sommeren 2011, viser en tydelig endring i dette lyttemønsteret (se grafen over).

Det er fortsatt en topp like etter lunsjtider, men nytt av året er en ny og større topp på ettermiddag/kvelden.

Ny brukergruppe

Per Einar Dybvik i Aspiro vil tilskrive mye av denne utviklingen til , som ble presentert på by:Larm i 2011.

Avtalen har gitt Canal Digitals abonnenter tilgang på strømmetjenesten, og det er spesielt blant disse WiMP-lytterne en ser et nytt brukermønster etablere seg. De lytter mer på kveldene og i helgene, det vil si at de bruker strømmetjenesten slik en tidligere lyttet til musikk i fysiske formater.

— Via Canal Digital har vi nådd en ny brukergruppe. Vi ser nå at det etableres en bruk av strømmetjenestene som er mer basert rundt hjemmet og familien, sa Dybvik under lanseringen av et nytt tilbud fra Aspiro og Telenor: Canal Digital-kunder kan nå lytte til musikk fra WiMP via dekoderen. Tjenesten ble lansert for parabolkunder den 19. januar, og skal også gjøres tilgjengelig for kabelkunder i løpet av første kvartal.

Strømming er vanligere

En undersøkelse gjennomført av Norstat antyder også at strømmetjenester er i ferd med å bli vanlig blant flere. I juni 2011 svarte 20% at de hadde lyttet til musikk fra strømmetjenester den siste uken. Et halvt år senere, i januar 2012, var det 29% av de spurte som svarte ja på samme spørsmål.

— Musikkbransjen når kanskje ikke tilbake til de samme økonomiske høyder som under CD-alderen, men musikk kan i strømmealderen få en større kulturell utbredelse enn tidligere. Musikk er overalt nå – men er samtidig, på grunn av den store bredden av artister og sjangere som når ut, og konkurransen fra andre medier og underholdningstilbud, kanskje ikke like definerende som tidligere, sier førsteamanuensis Arnt Maasø ved UiO.

Sammen med professor Anne Danielsen leder han prosjektet Sky og Scene, som har forsket på bruk av strømmetjenesten WiMP siden 2010. Forskningen, som har vært gjort i samarbeid med forskere fra Telenor, har vært sentrert rundt Øyafestivalen, for å se på hvordan en slik festival påvirker bruken av WiMP.

Nye funn om dette skal presenteres under by:Larm i februar.

Blir mer likt resten

Men også andre tendenser kan leses ut av materialet,som for eksempel hvordan strømming i økende grad er noe som foregår utenom vanlig arbeidstid.

— Det viser at strømming er i ferd med å bli mer likt andre underholdningsmedier, sier Maasø.