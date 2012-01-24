Oslo bys kunst- og kulturpris 2011

Publisert
24.01.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Osloborgere kan foreslå kandidater.

Oslo bys kulturpris og Oslo bys kunstnerpriser skal deles ut, og Oslo kommune inviterer til at befolkningen kan foreslå kandidater.

Kulturprisen skal tildeles «en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv».

Oslo bys kunstnerpriser tildeles «personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kulturliv».

Det kan deles ut én kulturpris på 100 000 kroner og fem kunstnerpriser på 50 000 kroner.

Alle med bopel i Oslo har rett til å fremme forslag innen 3. februar, som Oslo kommune krever skal være begrunnede.

Mer informasjon finnes på denne siden hos Oslo kommune.

Relaterte saker

Figuren viser forskjeller i det relative strømmemønstre for tid på døgnet og mellom dagene i to gjennomsnittsuker i 2010 (i grønt) og 2011, basert på hhv. 9 og 11 uker strømmedata blant alle brukerne. Den sier ingen ting om forholdet mellom antallet eller mengden strømmer i 2011 i forhold til i 2010. For 2011 er både WiMPs direkteabonnenter og de som har tilgang til strømmetjenesten via Canal Digital med.

Strømming fester seg

Strømming ligner nå mer på «vanlig» mediebruk, viser ny forskning.

Operaen fikk medhold i tingretten

Men fagdommer tok dissens i vikarsaken.

Fra Stefan Herheims oppsetning av La Bohème

Skjellsettende La Bohème

Opera kan ikke bli bedre enn fredagens premiere av Stefan Herheims «La Bohème», skriver Magnus Andersson.

Stefan Herheim og Eivind Gullberg Jensen

Den nye bohemen

Operaens nye versjon av La Bohème er strippet for gammel-parisisk nostalgi og sentimentalitet. Men kjernen er der fortsatt: det handler...

Flere saker

Rapper Safario, en av juryens utvalgte, holder konsert på Bylarm 2019.

Bylarm i bilder: akaM1k3 med Gundelach, Arif, Safario og flere i linsa

akaM1k3 er en av Norges mest kjente artistfotografer, og fulgte både etablerte og uetablerte artister på Bylarm. Bli med Mike...

Marthe Valle og Moddi i Aida Refuge Camp Betlehem feb

– ­Det var som en stille enighet mellom oss om at kunsten og stemmene våre er livsviktige

Musiker Marthe Valle og kunstner Jannik Abel deler et sterkt engasjement for Palestina. Sammen har de brukt kunst og aktivisme...

Ary Morais

Ary Morais & Band representerer Norge på Kapp Verdes største kulturarrangement

Kappverdiske Ary Morais har spilt tradisjonsmusikk og jazz i Norge siden 90-tallet. I disse dager spiller han og det norske...