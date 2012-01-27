GramArt med strømmedebatt

Medlemsmøte og debatt på onsdag.

Onsdag 1. februar er det møte for GramArts medlemmer på Internasjonalen i Oslo, med påfølgende debatt om strømming.

Dørene åpner kl 18, medlemsprogrammet programmet starter kl 18:15 presis. Den første timen handler det om utfordringer for artister – hvilke rettigheter har man ved strømming, hva har man krav på av royalty?

Fra 19.30 vil det bli bransjedebatt som er åpen for alle interesserte.

Her stiller Larry Bringsjord (MTG Music/FONO), Eivind Brydøy (Vox Artist) og Bjørn Rogstad (EMI) i panelet. Ordstyrer blir Daniel Nordgård. Viktige spørsmål blir hvordan streaminginntektene fordeles innad i bransjen, hvor stor artistenes andel er og om strømmeøkonomien er bærekraftig på sikt.

