Møt Susanne Lundeng, som avslører hvilken låt hun «stjal» fra Frank Zappa

– Men mest ser vi framover ved å se på nordnorsk folkemusikktradisjon, med Susanne Lundeng.

– Jeg ble mye slitnere av å være på scenen da jeg var yngre. Den gang var jeg jo lillesøstra til Mick Jagger, gikk fram og tilbake på scenen hele tida, og konsertene varte i flere timer. I dag er det vel så mye det å konsentrere meg som tar krefter.

Susanne Lundeng, kjent for energi på scenen, er innom kondis – men også forholdet til tradisjonene, og forholdet til sitt hjemområde som innsamler av folkemusikk. Da hun fylte 20 satt hun på Nesna og spiste napoleonskake, på reisa der hun samla inn musikk. 46 kommuner på 49 dager.

– Hvorfor har ikke vi sånne store, tøffe slåtter, som de har i sør? kunne jeg tenke. Det handlet om å leite, og å finne, noe annet, i Nord-Norge.

Hun avslører også hvilken låt hun har stjålet fra Frank Zappa. Vanskelig å sitere i tekst, det må høres når hun siterer Zappa i tradisjonsinnpakning:

Lytt på Spotify

Lytt i Apple Podkaster

Lytt på Soundcloud (se nederst)

– Folkemusikkens appell lå egentlig ikek først og fremst i selve musikken. Like mye den situasjonen, det nære, hvor artig vi hadde det, da jeg lærte det. Det å få lov til å stå på scenen med eldre spellemenn og lære de små, nære detaljene i for eksempel «Mors mazurka», forteller hun og nynner litt av den.

Bli kjent med en tydelig folkemusiker – som også ser framover. I første omgang med innspilling av plate som kommer på nyåret 2023.

Susanne Lundeng har i over 30 år vært en helt sentral utøver av den nordnorske folkemusikken. Hun vant Spellemannprisen i 2019, og har i stadig større grad markert seg som komponist og tekstforfatter. Arvid Skancke-Knutsen intervjuer Lundeng på Riksscenen, der de snakket om livet som musiker, om internasjonal interesse – og om det kommende albumet «Følge».

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1396835083&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true