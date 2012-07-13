Liten label satser stort

Riot Factory sprer artistene sine til Norden gjennom ny distribusjonsavtale med EMI Music Norway.

Indielabelen med base i Oslo og Trondheim har bl.a. artister som Therese Aune, Sameblod, Bendik og Highasakite i stallen. Nå skal musikken deres nå ut til flere ved hjelp av tungvekteren EMI.

— Det er en nordisk distribusjonsavtale vi har inngått. Det betyr at våre 12 band har mulighet til å treffe flere her hjemme, men også publikum i andre land. Vi ønsker å nå så mange som mulig, og trenger power på distribusjon, sier Stian Denstad i Riot Factory.

— Dere går sammen med en av de fire store. Er det fare for at indieprofilen vannes ut?

— Nei, det synes jeg ikke. Verdiene vi har handler om uttrykket til artistene, hvem de er som folk. Det potensielle nye publikummet til Riot Factory sine artister er spredt utover landegrensene, men det er ikke sikkert de kjenner til oss ennå. EMI kan hjelpe oss med å nå de markedsgruppene enda bedre.

Beholder kunstnerisk frihet

Denstad understreker at forutsetningen for avtalen var at indieselskapet får beholde kunstnerisk frihet.

— Det var et viktig punk at vi skulle få være dem vi var. Vi driver på vår måte, men har nå kjempekompetanse vi kan henvende oss til. Vi håper det blir bra, vi har en god følelse.

Han innrømmer likevel at varsellampen gikk på første gang EMI tok kontakt.

— Når man er et lite selskap og blir kontaktet av en major, ringer indie-alarmen. Det var viktig for oss å bruke god tid på å bli kjent med EMI-folket, men det tok ikke lang tid før vi skjønte at de forstod oss. Vi tenker ganske likt, men de er på et mer proft nivå enn oss.

Det er likevel med tungt hjerte at Denstad nå kutter båndet til sin tidligere distributør Musikkoperatørene (MO).

— Den telefonen der var tung å ta, vi har hatt et fantastisk samarbeid med MO. Men EMI kan tilby ting i andre land som faller utenfor MOs virke.

Satser digitalt

Ifølge Aslak Klever, salgssjef i EMI Music Norway, var det indielabelens artister, spesialkompetanse og ikke minst holdninger til markedet som fanget deres interesse.

— Det er et veldig spennende selskap som vi har fulgt med på i lang tid. De har holdt på et par år nå, bygd seg opp et bra artistantall, med band vi har tro på kommer til å heve seg betraktelig over de neste par årene.

— Hva tjener dere på samarbeidet?

— Det er en fin måte å styrke oss på, spesielt digitalt. De har riktig tankegang når det gjelder visjoner for fremtiden. Da tenker jeg på utviklingen av markedet, hvor de ser for seg satsningsområder. Det er ikke et selskap som er baktungt. De ser framover, hvordan de kan utvikle streaming. Samtidig har de artister som er glad i vinyl. Planen er å ha fokus digitalt, med eksklusive fysiske produkter.

Viktig med ekspertise

Klever mener det er viktig for EMI å knytte til seg nisjekunnskap.

— Det er ikke den første sånn type avtale vi gjør. Vi har tidligere knyttet til oss Knirckefritt som blant annet har Jaa9 og Onkel P, gjennom en lignende avtale. Det er for å få et bredere repertoar.

Klever forklarer at EMI kun vil stå for salg og distribusjon, mens Riot Factory sørger for ferdigstilt produkt og promotering.

— Distribusjonsavtaler er fint for begge parter. Det er ingen risiko for oss, og ingen for dem. Det er vinn-vinn.

— Må ut av landet

Therese Aune er en av Riot Factorys artister. Hun kommer med debutplaten sin i november, og synes det er utelukkende positivt at musikken hennes da vil nå markeder utenfor Norge.

— Som norsk artist er det vanskelig å leve av det norske markedet alene. Da er det naturlig at man må ut av landet for å få ting til å gå rundt.

Hun bestemte seg for å gi ut på Riot Factory fordi det er et spennende selskap, og tror ikke den nye distribusjonsavtalen vil ha innvirkning på plateselskapets indie-profil og verdier.

— Riot Factory får mulighet til å drive som de gjør uten at EMI blander seg inn i måten det gjøres på. De kan fortsette å være idealistiske.