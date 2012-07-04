Europa neste?

Song:Expo har fått støtte fra Innovasjon Norge. Nå ser de mot EU.

Norske låtskrivere fikk under årets Song:Expo sammen med noen av de beste låtskriverne fra USA, England, Australia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland og Korea – folk som til sammen har solgt anslagsvis 800 millioner album.

Det hele arrangeres av Dsign Music og Tempo med støtte fra bl.a. NOPA, Music Export Norway, Gramart, Norsk Kulturråd, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Mink og 4Sound. Sist uke kom også beskjeden om at Innovasjon Norge vil gi 100.000 kroner årlig i støtte de neste tre årene.

– Det er artig at de ser verdien av det vi holder på med. Det gjør at vi har en grunnmur å jobbe ut ifra, sier prosjektleder for Song:Expo, Robin Jenssen.

Han ønsker å videreutvikle konseptet i tiden fremover. Planen er å ta det med til Finland, Sverige, England, Tyskland og muligens Danmark, forhåpentligvis med støtte fra EU.

Neste år satser Jenssen også på at det kommer noen stjerneartister til Song:Expo i Trondheim, slik at låter kan spilles inn direkte på campen.

Lokale camper utover året

Leiv Aspén, leder for kompetansesenteret for rytmisk musikk i Midt-Norge, Tempo, og koordinator for Song:Expo, forteller at de fra i høst av skal holde lokale låtskrivercamper med mål om å kunne samle tre-fire grupper en gang i kvartalet sammen med en produsent og en A&R.

Han forklarer at de også ønsker å være behjelpelige med å sette opp camper andre steder i landet i samarbeid med lokale interesseorganisasjoner som f.eks. Brak og STAR.

Slik skal de sørge for at norske låtskrivere får et miljø, og at nivået heves.

– Vi må ta tak i energien fra den årlige campen, sier Aspén, som mener årets Song:Expo har nådd nye høyder.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Alt er ti hakk opp!

Les også:

Gir seg selv konkurranse

I tillegg til å prosjektlede Song:Expo, er Jenssen også daglig leder for produksjons- og låtskriverselskapet Dsign Music.

Han er fullt klar over at han gjennom å introdusere nye norske talenter for de store internasjonale plateselskapene gir seg selv konkurranse.

– Mange spør om jeg er dum som gjør dette, men jeg brenner for det. Universal Music Japan trenger 8000 låter i året, Dsign lager 100. Hvis jeg kan være døråpner for de 7900 andre er det kjempebra, sier Jenssen.

Han vil gi norske låtskrivere et nettverk slik at de får bedre kjennskap til hva markedet vil ha. Han mener Norge hittil ikke har vært så fiksert på låtskriving, men påpeker at det ofte er her pengene ligger. Låten er verdien.

Jenssen ønsker å gjenskape i Trondheim det svenskene har klart i Stockholm, og mener han er på god vei.

Robin Jenssen i DSign. FOTO: Flickr.com / Tempo Midt-Norge

Norske låtskrivere på vei opp

Pelle Lidell, A&R Executive for Universal Music i Europa, kaller Song:Expo for årets høydepunkt, og mener det ikke er talent det skorter på hos norske låtskrivere.

Paul Kennedy, manager for flere Engelske låtskrivere og produsenter gjennom selskapet 12 One Entertainment er enig, og synes kvaliteten på de norske låtskriverne er stadig stigende.

– På den nasjonale campen hørte jeg 13-14 sanger, hvorav 3-4 kan brukes. Svenske låtskrivere har hatt folk som har solgt musikken deres inn, det finnes det mindre av i Norge. Dette er business, du må kunne selge musikken din, sier Lidell.

Han viser til fjorårets camp hvor .

– Han er nå full-time pro, og gjør internasjonale cuts. Ikke alle vet hvem han er ennå, men det vil de snart. Han er et levende bevis på at Song:Expo fungerer, sier Lidell.

Les også:

Universal-dominans «naturlig»

Ketil Schei, låtskriver i Sky High Productions, var en av deltakerne på fjorårets Song:Expo. Han mener arrangementet er ekstremt viktig for norsk låtskrivermiljø.

– Det er den eneste måten unge låtskrivere som sitter på gutterommet kan møte gamlinger som meg som har holdt på i 20 år. Det er et hyperproft miljø der.

I vinter signerte han med Warner/Chappell Music, noe han tror kan ha hatt innvirkning på hvorfor han ikke deltok på årets camp.

– Jeg tror de foretrekker folk som er med Universal eller ikke har publishing deal. Jeg tror ikke de er så hypp på å la låtskrivere fra andre forlag delta.

Arrangør Dsign Music er signert til Universal Music Publishing, som også er med som sponsor.

Aspén forklarer at Song:Expo ønsker å bli mer uavhengig på sikt.

— Men det er naturlig at vi i dag har overvekt der vi har nettverket.

At enkelte låtskrivere fra i fjor ikke deltok i år skyldes først og fremst balansen de forsøker å få til mellom norske og internasjonale deltakere, ifølge Aspén.

Siste nytt fra musikk-Norge rett i innboksen: Ballades nyhetsbrev

Stockholms nye hit fra Norge?

I løpet av den internasjonale campen, deles de rundt 50 delegatene inn i roterende grupper på fire. Lidell har, sammen med Nozomi Daikuhara, A&R for Universal Music Publishing Group Japan, og Hiromi Amano fra Avex Entertainment i Japan, presentert ledetråder for hvilke låter de er på jakt etter.

Lidell har gitt låtskriverne utfordringen om å skrive en hit om Stockholm som skal brukes både kommersielt og til å promotere byen. Hører han det han leter etter på campen – noe han litt hemmelighetsfullt sier han tror han har gjort – vil Stockholm-hiten være medkomponert av en nordmann. I Trondheim.

Jenssen smiler ved tanken.

– Folk sier at de ikke kommer fordi dette er den største campen, men fordi det er den beste. Det er gøy å høre, sier Jenssen.