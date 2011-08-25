Popfabrikk til himmels

Låtskrivercampen i Trondheim endte som vekkelsesmøte. Hva nå?

— Vi leter etter nye låter til Grand Prix-vinneren Lena. Hun skal spille inn sitt tredje album nå i høst.

I et litt for lite møterom står André «Brix» Buchmann fra Universal i Tyskland og presenterer hva plateselskapet hans ønsker seg i høst. Tidligere har andre stått på samme sted og ønsket seg låter til Kylie Minogue, Westlife og koreanske boyband. Blant annet.

Buchmann ser opp.

— Jeg tror forresten dette må være en slags verdensrekord. 45 låtskrivere i samme rom!

Det kremtes fra første rad.

— 60!

— Unnskyld?

— 60! Det er 60 låtskrivere her, sier Robin Jenssen

Initiativtaker til og arrangør av Trondheim Calling Song:Expo venter et sekund før han fortsetter.

— Og, ja: Det er verdens største låtskrivercamp.

Internasjonalt nivå

Om en time skal de 60 deles opp i grupper på tre og fire, og selv bestemme seg for hvilken av ønskene de vil prøve å oppfylle. Så har de til dagen etter med å få det gjort.

Kort sagt: De neste par dagene er Fjordgata 1 i Trondheim sentrum gjort om til popfabrikk på internasjonalt nivå.

Jenssen sier at ideen til låtskrivercampen hadde vært der lenge, men det var først da firmaet hans Dsign Music flyttet inn i Fjordgata at han skjønte at hei, det kan jo virkelig la seg gjøre.

— Her har vi en musikkutstyrsforretning i første etasje hvor vi kan få låne all verdens instrumenter etter som de trengs. Vi har våre egne kontorer og noen studiorom i andre etasje, mens NTNU Musikkteknologi har studiorom i etasjen over.

Song:Expo er i tillegg støttet av 4Sound, Innovasjon Norge, Mink, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kommune, Nopa, Music Export Norway, Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd.

Da Jenssen ønsket låtskriverne velkommen, viste han dem en liste over hvorfor han har tatt initiativ til campen. Det åpenbare «networking» er med, samt «skape et forum for profesjonelle» og «lage en årlig event i Trondheim».

Men øverst på listen står det «eksportere skandinaviske låtskrivere».

— Svenskene har bidratt på dette nivået i mange år, allerede. Men det er ingen grunn til at talent skulle være skeivt fordelt mellom de skandinaviske landene. Norske låtskrivere er gode nok – når Stargate klarer det, kan andre også være med. Men å selge låter er ikke som å selge olje, der alle bare stiller seg pent i kø for å få kjøpe. Skal man selge noe i dette feltet, må man vise seg frem, presse seg inn i markedet, sier Jenssen.

Aktivt salg

I de to foregående dagene har en lignende camp vært arrangert for lokale låtskrivere. Et par av de mest vellykkede bidragene derfra har gitt låtskriverne plass blant de profesjonelle låtskriverne. Nå sitter nordmenn som tidligere har skrevet noen sanger for egne band og kanskje vært studiotekniker for et par andre, side om side med låtskrivere som har jobbet med blant andre Robyn, Tony Braxton, Backstreet Boys, Celine Dion – en plateselskapsrepresentant summerer opp og kommer frem til at folkene i dette rommet har bidratt til 800 millioner solgte album.

Jenssen lever selv som han lærer: Da han for for flere år siden først hadde fått noen låter å vise til med Dsign Music, satte han seg på flyet til London med kofferten full av CDer. Målet var å få møter med de store selskapene der, og vise frem musikken, kanskje få en kontrakt.

— Jeg kjente ingen der, og hadde ingen som kunne introdusere meg heller. Da jeg møtte opp hos plateselskapene, var det selvsagt ingen som gadd å møte meg. Men jeg hadde booket tur for syv dager, og tenkte jeg måtte få til noe. Det slo meg at siden ingen kjente meg, kunne jeg like gjerne si at jeg var fra Universal Norge. Det funket. De slapp meg inn. Jeg var jo litt nervøs for at de skulle finne ut jeg bløffet og kaste meg ut, men så snart jeg fikk satt på musikken var alt greit. Det er greit å bløffe litt, så lenge man har noe å vise til når det kommer til stykket.

#gallery-4 {

margin: auto;

}

#gallery-4 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-4 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-4 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Robin Jenssen

Thomas Henriksen er en av de norske som har fått sjansen til å jobbe med mer etablerte låtskriverne.

— Jeg har skjønt mer av hva forskjellene mellom de ulike regionenes popmusikk er. Jeg har mer oversikt nå over hva amerikanerne vil ha, hva koreanerne vil ha og så videre. Det vil gjøre det enklere for meg å kunne få solgt inn ideer i fremtiden.

Også Erlend Angelsen jobbet med flere av de største kanonene i løpet av helgen, og de to låtene han var med å lage var blant dem som fikk mest oppmerksomhet. Angelsen mener at det ikke er tilfeldig at lokale bidragsytere var med på flere av de mest vellykkede låtene.

— Nei, det er flinke folk lokalt. Vi har bare ventet på sjansen til å vise oss frem.



— Hvordan vil du følge opp helgen?

— Det var heftig kontaktknytting hele veien. Alle var så positive og ivrige på å samarbeide videre. Jeg kommer til å sende ideer til flere av de jeg jobbet med – jeg har dem jo som Facebookvenner nå, og de sier de gjerne vil høre fra meg igjen. Det er helt toillat.

Ser effekter allerede

Kommunen har støtte Trondheim Callings arrangementer med 250 000 kroner, og Song:Expo direkte med 50 000.

— Den overordnede målsettingen er økt sysselsetting – at flere kan leve av å skrive og produsere låter, sier Egil Furre, fagansvarlig for kultur og innovasjon.

— Men vi ser også andre effekter allerede. De som var med har hatt en enorm kompetanseutvikling. De har lært hvor viktig det er å samarbeide, og, ikke minst: De har lært bransjen. De har knyttet kontakter internasjonalt og lokalt – mange av disse folkene kjente ikke til hverandre før campen, selv om de bodde i samme by.

— Alle har vært så fornøyd med arrangementet. Selv tok meg selv et øyeblikk i å tenke at det var et lite stykke norsk pophistorie som ble skrevet disse dagene. Jeg vet rett og slett ikke om jeg klarer skrive denne saken uten å høres ut som om jeg har vært på et vekkelsesmøte. Hva tenker du? Vil dere gjøre dette igjen?

— Det var jo et vekkelsesmøte. Det var magisk. På avslutningsdagen tenkte alle at «dette skal vi selvsagt gjøre igjen». Det er overhodet ingen tvil om at dette var en viktig happening, der og da. Spørsmålet nå er hva man gjør for å ta det videre. Trondheim Calling vil være noe som bygger bransjen over tid. Et par dager etter avslutningen kan vi derfor si at den nøkterne vurderingen er at vi nå må høre fra bransjen selv hva de ønsker. Vil de ha dette igjen? Eller vil de heller komme seg på andre, lignende arrangementer ute i verden?

Halleluja-stemning

Ok, her er punktet der saken glir gradvis opp mot skyene. Det begynner med at Pelle Lidell fra Universal UK sier:

— Jeg har vært i bransjen i 35 år, og å dra på låtskrivercamper er en stor del av det jeg gjør. Jeg har aldri vært på en bedre camp enn dette. Den er best organisert, og den har de beste låtskriverne.

Utover dagen og kvelden gjentar han igjen og igjen, med stigende entusiasme at han skal signe som låtskriver til Universal.

— Helt utrolig

Under avslutningsfesten spilles låtene som er skrevet denne helgen.

Låtskrivere som for tre dager siden aldri hadde møtt hverandre, klemmer, danser og jubler for hverandres bidrag. Låter som slår spesielt godt an spilles to, tre ganger på rappen, til alle kan teksten og synger med. De som ikke har fått ferdig innspillingen av demoen, spiller sangen live. Der står låtskriveren til Madonna og fremfører sin nye låt som en duett sammen med låtskriveren til Robyn og Backstreet Boys. Der danser produsenten til Ramones med Bomfunk MC, Marion Ravn og låtskriveren til Teitur. Og midt i blant dem står helt ubeskrevne blad fra Trondheim og synger og danser og omfavnes.

Herbie Crichlow tar mikrofonen og roper «Hvis dette er musikkens fremtid, komme jeg til å bli her lenge!». Der og da virker alt mulig. Flere av låtene blir da også umiddelbart «tatt» av representantene for plateselskapene, som vil ta dem med tilbake til sine artister. Song:Expo-låter skal i de kommende månedene siktes inn mot hitlister i alle verdenshjørner.

Og Buchmann?

Han finner to låter han vil foreslå til Grand Prix-vinner Lenas nye album, og én låt han vil foreslå til Blue. På et tidspunkt går han rundt med et nærmest fjollete smil. «Tre låter fra én camp! Jeg har fått tre låter fra én camp! Det er helt utrolig.»