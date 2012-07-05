– Pengene er i Asia

Popens øst-vest-barriere brytes ned, og norske låtskrivere er med på lasset.

Flere representanter fra det asiatiske musikkmarkedet var nylig i Trondheim for å delta under låtskriversamlingen Song:Expo.

Nozomi Daikuhara, A&R for Universal Music Publishing Group (UMPG) Japan, Hiromi Amano fra det japanske plateselskapet Avex, og Iris Choi fra UMPG Korea dro fra Norge med en håndfull låter, hvorav to skal legges direkte frem for Japans største stjerne gjennom 20 år, Namie Amuro.

De er på utkikk etter friske, nynnbare låter. Daikuhara forklarer at melodi er spesielt avgjørende for det japanske markedet, noe som er en av hovedgrunnene til at hun leter i Trondheim.

– Vi ligger langt fra hverandre avstandsmessig, men ikke nødvendigvis lydmessig. Når det gjelder musikken ligger Skandinavia nærmere oss enn for eksempel USA og London.

Choi nevner i tillegg et annet viktig kriterium.

– Asiatiske stemmer er nokså enkle. En soul og RnB-aktig sang med mye dramatikk og høye sprang fungerer derfor dårlig. Det må være enkelt, avhengighetsskapende og med repetitive melodier. Fansen liker å synge med, så sangen må ha visse nøkkelord og et sterkt hook.

Marked for CD-salg

Japan er det største musikkmarkedet i Asia, og det neste største i verden etter USA på fysisk salg. Nasjonale artister dominerer markedet med 87%. Men også andre markeder er interessante: Korea er det raskest voksende, og Daikuhara spår også at kinesisk pop er like rundt hjørnet.

Trofaste fans er med på å holde platesalget oppe.

Robin Jenssen, prosjektleder for Song:Expo og daglig leder av det Trondheims-baserte låtskriver- og produsentselskapet Dsign Music, forklarer:

– I Asia tror ikke alle at de kan bli popstjerner, de er for mange til det. Derfor har de fortsatt idoler og Beatles-tilstander.

Mye produkt for pengene

Koreanske plateutgivelser ser gjerne ut som små magasiner på størrelse med DVDer, fullpakket med bilder av bandet. Ofte blir samme CD gitt ut i ulike pakninger, gjerne med bilder av hvert enkelt bandmedlem slik at man kan samle hele gruppen.

Fansen vil helst ha alt, og de vet at de får mye produkt for pengene. Når en originalutgivelse av en nasjonal artist i tillegg koster opp mot 200 kroner, blir det fort butikk.

– Asia lå lenge bakpå i musikkstil. Nå vil de beste produsentene dit. Pengene er i Asia, forklarer Jenssen.

Stort nedslagsfelt

Dsign Music har skrevet flere hits for det Asiatiske markedet, deriblant «Genie» for den koreanske jentegruppen Girls’ Generation. Sangen nådde minst 1,5 millioner solgte enheter, og en spesiallaget video fulgte med alle solgte Samsung 3D TVer.

Jenssen anslår at hver solgte enhet gir 70 øre fortjeneste. Avtaler for film og TV kommer utenom.

Nedslagsfeltet er også stort, og flere grupper har medlemmer fra både Japan, Korea og Kina for å nå flere land samtidig.

Girl’s Generation og låten «Genie» (skrevet av DSign Music)

https://www.youtube.com/watch?v=F0kD138mk2g

Ifølge Daikuhara er det cirka 20 år siden vestlig påvirkning begynte å sive inn i den japanske popmusikken gjennom MTV og programmer som Billboard top 40.

Vestlige låtskrivere har i senere tid infiltrert markedet, og ut ifra videoene Daikuhara og Amano viser på låtskrivercampen i Trondheim er den mest umiddelbare forskjellen på den østlige og vestlige listepopen språket det synges på.

Det, og at artistene fra de er små av drilles i vokalteknikk, diksjon og holdning, og følger harde treningsprogram, ifølge Choi.

«Asias Stargate»

Dsign Music har blitt kalt «Asias Stargate» i japansk media. Koreanske Jin Choi, den eneste asiatiske låtskriveren på Song:Expo, kaller Trondheimsselskapet for trendsettere når det gjelder å introdusere europeisk låtskriving på det koreanske musikkmarkedet.

I kjølvann av fjorårets Song:Expo inviterte Daikuhara Dsign Music til Tokyo for å jobbe sammen med japanske låtskrivere. Hun sier at det ikke er vanlig for låtskrivere i Japan å skrive sammen med andre. Det samme gjelder for Korea, ifølge Choi.

– Å skrive sammen med internasjonale låtskrivere kan være en litt sjokkerende måte å bli introdusert til samarbeid på, men jeg håper flere vil benytte seg av det videre, sier Daikuhara.

Utvekslingen går også andre veien. Girls’ Generation opptrådte nylig på David Lettermans talkshow i USA, og Choi forteller om en K-pop konsert i Frankrike hvor det var minst like mange franskmenn som asiater.

– Det pleide å være en barriere i musikkindustrien mellom øst og vest, sier Jin Choi.

– Den globale teknologien har endret på det.