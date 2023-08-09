Stine Lieng, daglig leder i Musikkforleggerne

(Foto: Musikkkforleggerne)

AktueltBransjen

Vil inspirere kvinner og ikke-binære i musikkbransjen til å ta plass

Publisert
09.08.2023
Skrevet av
Guro Kleveland

Musikkforleggerne og Shesaid.so inviterer til seminar for kvinner og ikke-binære for å inspirere og gi innsikt i hvordan ta plass og takke ja.

– “Vi har spurt alle og det er ikke flere damer å spørre”. Dette begynner å bli en utdatert unnskyldning, sier Stine Lieng, daglig leder i Musikkforleggerne. – Nå skal vi parkere argumentene om at det ikke er nok kvinner å ta av, at vi takker nei til verv og at vi nøler med å uttale oss i media.

Fredag 8. september arrangerer organisasjonen for norske musikkforlag sammen med den norske avdelingen av det internasjonale nettverket Shesaid.so seminaret Ta plass! – for kvinner i musikkbransjen.

Tidligere stortingspolitiker Jette F. Christensen holder minikurs i medietrening og formidling av budskap under seminaret. Christensen har de siste årene jobbet med lederrekruttering, i dag leder hun Riksvalgstyret – øverste organ ved stortingsvalg, skriver bok om det norske demokratiets svakheter, og er fast spaltist hos Altinget. (Foto: Kristoffer Myhre)

Seminaret vil gå gjennom hva som kreves for å sitte i styrer og andre verv, og hvordan man gjennom det kan være med å påvirke fremtiden i musikkbransjen, forteller arrangørene. Deltakerne vil få medietrening og øvelse i å formidle budskap til forsamlinger med tidligere politiker Jette F. Christensen, før seminaret avsluttes med et samtalepanel med fire kvinner som på hver sin måte og på hvert sitt felt har banet vei. Arrangementet er kun for kvinner og ikke-binære, opplyser arrangørene – og har en inngangspris på 88 kroner.

– Hvorfor er seminaret kun for kvinner og ikke-binære? 

– Fordi det fortsatt er noen i musikkbransjen som ser på det som en utfordring å rekruttere kvinner til styreverv og andre verv, uttale seg i media og sitte i panel eller holde foredrag, svarer Stine Lieng til Ballade. – Vi håper at dette seminaret kan gi innsikt og selvtillit til å selv ta den plassen og vise at det er flere stemmer og damer å ta av. Dette er rett og slett et heldekkende tilbud jeg kunne ønske eksisterte da jeg gikk inn i styreverv og begynte å takke ja til panel og liknende for 10 år siden, forteller hun.

– Og hvorfor koster det akkurat 88 kroner?

88 kroner er en symbolsk sum. Det er det kvinner tjener per hundrelapp en mann tjener.

Seminaret finner sted på Tøyen Factory i Oslo fredag 8. september fra kl. 13.00 til 16.30, med påfølgende mingling til kl. 18.00.

Slik ser programmet ut:
13.00: Oppmøte og registrering
13.15: Hva innebærer det å sitte i et styre og andre verv? Presenteres av Yvonne Fosser, CEO i Amesto Culture & People
14.30: Medietrening med Jette F. Christensen
15.40: Panel med Mia Hallesby (GILT), Silje Larsen Borgan (Little Big Sister), Lena Midtveit (Sony Music) og Kedist Bezabih (Goodlive Artist). Modereres av Sarah Winona Sortland (Musikkforleggerne).

Red. anm.: Musikkforleggerne er en av tre organisasjoner i Foreningen Ballade, som eier og gir ut Ballade.no. Ballade er redaksjonelt uavhengig.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
ikke-binærekvinner i musikkbransjenMusikkforleggerne

Relaterte saker

Flere saker

