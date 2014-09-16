Bransjen

Et ENO av kvinner

Publisert
16.09.2014
Skrevet av
- Red.

Hva gjør det med musikkdekningen at så få damer anmelder og skriver kritisk om musikk i Norge, spør ENO i lederen til sitt ferske nummer.

Et redaksjonsråd bestående av Oda Faremo Lindholm, Hanne Christiansen og Synne Øverland Knudsen har valgt ut tekster av Kristina Ketola Bore, Susanne Christensen, Hanne Christiansen, Ingunn Dybendal, Synne Øverland Knudsen, Anja Grøner Krogstad, Oda Fareholm Lindmo, Maria Lokna, Ingrid Rognstad, Vigdis Sjelmo, Sarah Winona Sortland, Tonje Thilesen — og fotograf Lasse Fløde.

Bak ligger et ønske om bevisstgjøring, for ENOs egen del, og for andre, melder redaksjonen, som også vil bevise at «ideen om at kvinner ikke kan være fullstendig oppslukt av musikk, er rent oppspinn».

ENO finner du her.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

