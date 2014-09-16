Et ENO av kvinner

Hva gjør det med musikkdekningen at så få damer anmelder og skriver kritisk om musikk i Norge, spør ENO i lederen til sitt ferske nummer.

Et redaksjonsråd bestående av Oda Faremo Lindholm, Hanne Christiansen og Synne Øverland Knudsen har valgt ut tekster av Kristina Ketola Bore, Susanne Christensen, Hanne Christiansen, Ingunn Dybendal, Synne Øverland Knudsen, Anja Grøner Krogstad, Oda Fareholm Lindmo, Maria Lokna, Ingrid Rognstad, Vigdis Sjelmo, Sarah Winona Sortland, Tonje Thilesen — og fotograf Lasse Fløde.

Bak ligger et ønske om bevisstgjøring, for ENOs egen del, og for andre, melder redaksjonen, som også vil bevise at «ideen om at kvinner ikke kan være fullstendig oppslukt av musikk, er rent oppspinn».

