EMI Norge selges?

Skilles ut i Universal-EMI fusjon, melder Dagens Næringsliv.

Plateselskapet Universal kjøpte konkurrenten EMI for 9,4 milliarder kroner i fjor. For at salget skal godkjennes av europeiske konkurransemyndigheter er en av betingelsene at EMI Music Norway selges ut, melder Dagens Næringsliv (bare papir).

Det samme gjelder EMIs avdelinger i Frankrike, Sverige, Belgia, Tsjekkia, Polen og Portugal, samt plateselskapet Parlophone, skriver avisen.

— Vi føler oss absolutt ikke som en salderingspost. Det vi er opptatt av nå er å forberede utgivelsen av John Olav Nilsen & Gjengens nye album i september. Dette er jo et forslag. Men ting som er ute av våre hender må bare være som de er, sier sjef for EMI Music Norway Bjørn Rogstad, til DN.

EU-myndighetene vil ikke godkjenne sammenslåingen før Universal har krympet fusjonsenheten til en markedsandel på 40%. Forslaget som innebærer salg av EMI Music Norway omfatter 5,9 milliarder kroner, omtrent halvparten av EMIs totale verdier i Europa.

EMI eies av finanskonsernet Citibank. Universal har forpliktet seg til å betale hele kjøpesummen innen midten av september uansett konkurransemyndighetenes konklusjon, skriver DN.

Åge Aleksandersen, Bigbang, Halvdan Sivertsen, Marti Larsen og Susanne Sundfør er blant de norske artistene på EMI Norge.