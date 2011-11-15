Protesterer på EMI-salg

Universal har fått tilslag på EMI, men handelen møter motstand fra de uavhengige plateselskapene.

Fire multinasjonale plateselskaper kan bli tre. Det britiske plateselskapet EMI er i ferd med å bli splittet opp. Universal Music, som eies av det franske konsernet Vivendi, har fått tilslag på EMIs katalog av innspilt musikk, mens publishingdelen er kjøpt av en gruppe selskaper frontet av Sony /ATV Music Publishing.

Ifølge The Guardian er summen Universal må ut med 1,2 milliarder pund (nesten 11 milliarder kroner), mens Sony/ATV skal betale 1,3 milliarder pund til EMIs nåværende eier, den amerikanske banken Citgroup.

Redd for maktkonsentrasjon

Forutsetningen for at handelen blir en realitet er amerikanske og europeiske myndigheters godkjennelse. Handelen møter motstand fra IMPALA, de uavhengige plateselskapenes internasjonale organisasjon, som ønsker å legge press på myndighetene for å blokkere avtalen.

Bransjestatistikken til IFPI, de største plateselskapenes paraplyorganisasjon, viser for de første seks månedene i 2011 at Universal og EMI har de to største andelene i det norske markedet med henholdsvis 31,2 % og 18,2 %.

Antimonopolisme står sentral for IMPALA, skal vi tro Larry Bringsjord, styreleder i FONO Norge, og styremedlem i IMPALA.

— Man skulle kanskje tro at IMPALA ikke var interessert i å ha mange multinasjonale selskaper, men jo mer maktkonsentrasjon man får, jo mer vil de største kunne stille betingelser og være alt for dominerende i markedet.

Mindre mangfold?

Universal er allerede det markedsledende plateselskapet, både i Norge og globalt.

— At man får mindre mangfold kan være riktig å hevde at vil skje, slik IMPALA mener. Jeg personlig er ikke sikker på det fordi det gror voldsom med indie-selskaper i Europa. Men det nærmer seg monopolisme og konkurransevridning og at Universal kan stille betingelser ingen andre kan, mener Bringsjord.

Ytterligere nedskjæringer?

FONO lederen er av den oppfatning at det blir gitt ut mye god musikk på de fire store selskapene i dag, som er EMI, Warner, Universal og Sony. Når disse blir færre, blir det færre artister, og det blir færre til å vurdere artister tror Bringsjord.

— Når multinasjonale selskaper slår seg sammen kutter man som regel ansatte og prosjekter som ikke gir avkastning. Jeg tror EMI vil bli slukt. Man vil vurdere artistene i stallen og kvitte seg med en del artister og overta de som selger mest, kan jeg tenke meg. Det vil ikke skje med en gang fordi EMI er et veldig sterkt varemerke. Men det ligner litt på DNBNOR. Man har NOR i navnet i noen år og så kutter de det ut til slutt og blir til DNB igjen. Jeg synes det er veldig trist. Vi har fått fire store majors som er konkurransedyktige, med mange hoder som vurderer artister og mange som jobber med dem. Det vil garantert minke, tror Bringsjord.

Bjørn Rogstad, direktør i EMI Norge, vil ikke kommentere oppkjøpet med annet enn at “inntil videre kjører vi på som før”. Universal Musics direktør i Norge, Petter Singsaas, vil heller ikke gi en kommentar før alt er avklart.