Nordnorsk folkemusikksamling og joikearkiv får plass i Norges dokumentarv

Nordnorsk folkemusikksamling og joikearkiv ved Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø blir tatt opp som en del av Norges dokumentarv 2024.

– Vi er både glade og stolte nå. Dette er en viktig anerkjennelse av samlingens uvurderlige bidrag til bevaring av norsk kulturarv, sier direktør Lena Aarekol ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK).

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs verdensdokumentarv, og administreres av Kulturdirektoratet. Samlingen ved UMAK består av omfattende dokumentasjon av folkemusikktradisjoner fra Nord-Norge og Sápmi, inkludert det samiske joikearkivet, opplyser de.

Nordnorsk folkemusikksamling og joikearkiv er et resultat av innsatsen til blant andre lektor Arnt Bakke og Ola Graff, som også omtales i denne saken.

Den samiske og kvenske delen av arkivet inneholder over 8000 unike lydopptak av joik, melder UMAK, som forklarer at det er den eldste delen, med materiale innsamlet mellom 1949 og 1972, som nå innlemmes i Norges dokumentarv. Denne delen inkluderer lydopptak fra Nord-Norge og Sápmi inkludert deler av dagens Russland. Materialet dokumenterer ulike folkemusikk- og sangtradisjoner som sammen utgjør en enestående del av Nord-Norges kulturarv, utdyper universitetsmuseet.

Joikearkivet er kjent som verdens største samling av joik, og er en sentral ressurs for studier i samisk språk, musikk og kultur. Arkivet er under utvikling gjennom digital formidling av opptakene på Digitalt Museum og strømmetjenester som publikasjoner fra «Luohtearkiiva – joikearkivet».

– Norges dokumentarv er en del av vår felles, nasjonale hukommelse. Jeg er derfor glad for at vi i denne runden får utvidet listen til å også inneholde mer materiale fra marginaliserte grupper og fra de senere tiårene, sier historiker og førstekonservator Mads Langnes, nestleder i den norske komiteen for verdens dokumentarv i forbindelse med offentliggjøringen av Norges dokumentarv 2024 som skjedde torsdag 12.12 kl. 12.00.

