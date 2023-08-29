AktueltBransjen

Toffen Gunnufsen går til All Things Live

Publisert
29.08.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen- Red.

Profilert booker og festivalarrangør til voksende konsertnettverk.

– Toffen Gunnufsen er en festivallegende! Det skriver bookingbyrået og konsertselskapet All Things Live når den kjente norske festivalarrangøren starter i selskapet.

Gunnufsen skal jobbe som festivalbooker og promoter. Gunnufsen har over 30 års erfaring fra festivalbransjen, og startet Quartfestivalen i Kristiansand og Hovefestivalen i Arendal. De siste årene har han vært festivalsjef for Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, etter å ha booket Kadetten i Sandvika. ATL skriver om dette på sin facebookside.

Dermed går Gunnufsen til et av nettverkene som konkurrerer med den norske grenen av Live Nation, som Gunnufsen samarbeidet tett med i sin siste festivaljobb. I 2021 annonserte Gunnufsen og Slottsfjellfestivalen et strategisk samarbeid med Live Nation.
Som en del av revitaliseringen av Slottsfjell har vi inngått et strategisk samarbeid med verdens største konsertarrangør, Live Nation. For Slottsfjell vil dette bety at vi vil kunne være med på bud på store artister i turner og til festivaler som styres av Live Nation world wide. Samarbeidet er viktig i selve restarten, men ikke minst i forhold til videreutviklingen av festivalen.

Som ballade.no har skrevet om, har det internasjonale konsernet ATL kjøpt flere norske musikkselskap siden de etablerte seg i Norge for knappe fem år siden. ATL har omtalt sitt mål som to become the only real alternative in the live entertainment industry.

 

Red. anm.: Ballades journalist Siri Narverud Moen har jobbet for en tidligere versjon av Slottsfjellfestivalen, med andre eiere enn dem Toffen Gunnufsen har jobbet for.

Relaterte saker

Hans Petter Haaland daglig leder i HES

Festivalarrangøren HES kjøpt opp av All Things Live

Sterkere tilstedeværelse i norsk festivalsegment for et stadig voksende All Things Live.

Nordstoga / Madrugada / Weel Skram

Liveselskapene Stageway kjøpes opp av All Things Live

Nordeuropeiske All Things Live vokser når de vil kjøpe norske Stageway.

Flere saker

Illustrasjonsfoto Fotokreditt Reaktor www.reaktor.com blog

Hvem har laget årets beste musikkvideo på østlandet?

Den nye Kollisjonsprisen, der publikum stemmer, arrangeres for første gang under Oslo Pix 6. juni.

BLUES scene

Notodden Bluesfestival satser på 2021

Med noen oppsamlede 2020-navn kan Norges største bluesfestival kline til med ekstra stort slipp for neste års festival.

Ragnhild Menes, sjef for Kongsberg jazzfestival, nå også styreleder i Jazzforum.

Ragnhild Menes ny styreleder i Norsk jazzforum: Ønsker styrking av tilskudd til norsk kulturliv

Sjefen for Kongsberg Jazzfestival ble enstemmig valgt som ny styreleder under Norsk jazzforums landsmøte.