Liveselskapene Stageway kjøpes opp av All Things Live

Nordeuropeiske All Things Live vokser når de vil kjøpe norske Stageway.

Stageway er et booking- og managementselskap som jobber med norske artister (som Odd Nordstoga, Bjørn Tomren, Eva Weel Skram, Daniela Reyes, Madrugada, med flere), er Komon-Stageway eventselskapet i samme familie.

Danske/nederlandske All Things Live skriver i en pressemelding fra sist helg at de ønsker velkommen Stageway Talent, Stageway Teater og Komon-Stageway inn i partnerskap, og kaller dem ledende norske liveunderholdningsselskaper.

Stageway har 20 ansatte og springer ut i fra Bergen, og har kontorer også i Oslo.

– Vi er så fornøyde med å annonsere at vi slår kreftene sammen med All Things Live for å akselerere felles virksomhet i Norge, Norden og videre i de kommende årene. Vi har vært aktive i underholdningsindustrien i fire tiår og kjent og respektert teamet bak All Things Live i årevis. Sammen skal vi styrke tilbudet vårt til artister og kunder samtidig som vi leverer enda større opplevelser for publikum, sier Arne Svare, medgründer og administrerende direktør i Stageway.

Før oppkjøpet sitter Svare med 85 % av aksjene i Stageway AS, ifølge Proff.no. Svares fartstid som manager inkluderer blant annet Sissel Kyrkjebøs start på stjernekarriere (fram til 2006), Madrugada og Ylvis.

Oppkjøpet forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Også Knut Meiner, styreleder og seniorkonsulent i eventbeinet Komon-Stageway, understreker i pressemeldinga at de har samme mål om å vokse som de nye internasjonale eierne, basert på forståelse av markedet de allerede jobber i.

Partnere og medeiere

Lederteamet og organisasjonen til Stageway skal forbli det samme, og eksisterende kontrakter og kunderelasjoner vil ikke bli påvirket av at All Things Live kjøper opp Stageway Talent, Komon-Stageway og Stageway Teater. I forbindelse med transaksjonen blir de nåværende eierne av de tre selskapene partnere og medeiere i All Things Live.

– Stageway er en stor bedrift med fantastisk talent, sterke vekstutsikter og en perfekt passform med vår eksisterende virksomhet i All Things Live Norway. Vi er veldig glade for å ønske velkommen de flotte menneskene bak Stageway som vil bidra sterkt til utviklingen av vårt partnerskap i Norge og internasjonalt, sier Kim Worsøe i hovedstyret i All Things Live Group.

Danske All Things Live kjøpte opp norske Atomic og Friction som ble til All Things Live Norway. Selskapet eies av det nederlandske «private equity»-fondet Waterland. Slik omtaler de seg og veksten sin på egne hjemmesider:

– Vi ser på oss selv som den nye ordenen i live-underholdningsbransjen. Vår jobb er å innovere virksomheten og aldri slutte å forbedre seg. Å se nye muligheter, å skape nye samarbeid og å fremme talenter. For vi er ikke status quo. Vi er fremtiden.

Videre skriver de om seg sjøl: All Things Live was established in 2018 with a clear ambition in mind: to become the only real alternative in the live entertainment industry by uniting strong local players: ICO Concerts, ICO Management and Touring, Atomic Soul, Atomic Soul Booking, Friction, Maloney Concerts and Blixten & Co. But that was only the beginning of our ambitious growth journey. We combine organic growth with an exclusive buy and build strategy. A look at our most recent acquisitions tell how ambitious we are:, Weekend, SUN, Bigslap, ROA, Monkfish, Busker and TDTC. The goal is strengthen our position and live up to our growth ambition.