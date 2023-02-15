Hans Petter Haaland daglig leder i HES

(Foto: HES)

Festivalarrangøren HES kjøpt opp av All Things Live

15.02.2023
- Red.

Sterkere tilstedeværelse i norsk festivalsegment for et stadig voksende All Things Live.

Oppkjøpet ble offentliggjort i en pressemelding fra HES onsdag formiddag.

HES omtales som en «ledende uavhengig og landsdekkende festivalarrangør med en solid portefølje av mellomstore festivaler i Norge», og bidrar i følge meldingen til å gi bookingbyrået og arrangørselskapet All Things Live «nok et solid ben å stå på i det norske livemarkedet». Selskapet tilbyr nå artistbooking, PR og markedsføring, eventer, humorarrangement og festivaler via de konsoliderte selskapene Stageway, Komon Stageway, Latter, Stand Up Norge og HES.

HES oppgir at ingen av deres eksisterende kontakter eller kundeforhold vil bli påvirket av transaksjonen, og at selskapets eiere blir partnere og medeiere i All Things Live. Daglig leder Hans Petter Haaland, markedssjef Erle Strøm og selskapets øvrige ansatte blir med selskapet videre.

Partene har besluttet å ikke offentliggjøre kjøpesummen.

Vi gleder oss til å samarbeide med All Things Live fremover, og ser frem til å jobbe tett med en av Europas mest respekterte liveunderholdningsaktører om å bygge selskapet vårt videre. Sammen skal vi sørge for flere store opplevelser for publikum i årene fremover. I løpet av våre tretten år som selskap, har HES arrangert over 50 festivaler, og promotert mange av Skandinavias største og beste artister. Vi ser frem til å fortsette dette arbeidet, med en enda sterkere organisasjon i ryggen, sier Hans Petter Haaland i meldingen.

I august i fjor kjøpte danske/nederlandske All Things Live opp liveselskapene Stageway Talent, Stageway Teater og Komon-Stageway, les mer om den saken her.

All THings LiveAll THings Live NorwayHESoppkjøp

