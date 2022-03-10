Klassisk gitarist Kristina Vårlid under Arena klassisk oktober 2021. (Foto: Arena klassisk)

Arena klassisk søker musikere til showcase-konserter: Frist 20. mars

10.03.2022
- Red.

«Den klassiske musikkbransjens møteplass» arrangeres i Oslo 22. – 24. april. Nå søker arrangøren profesjonelle instrumentalister og sangere over 18 år til showcase-konserter på Arena klassisk, og fristen for å søke er 20. mars.

På Arena klassisk møtes musikere, arrangører, produsenter, agenter og media for faglig utvikling, nettverksbygging og utveksling av erfaringer, forteller arrangøren på egne hjemmesider. Interesseorganisasjonen Klassisk står bak initiativet Arena klassisk, som første gang ble arrangert i 2017.

– Showcase-konsertene er en av Arena klassisks bærebjelker, sier Anderz Døving, leder av Klassisk, som fyller 75 år i år.
Han forteller videre i en melding til Ballade at showcasekonsertene er «en uslåelig anledning» for frilansmusikere å få spilt for sentrale aktører i musikklivet:
– På en showcase får du en unik mulighet til å vise deg frem for potensielle arbeidsgivere. Under forrige Arena klassisk fikk over halvparten av de medvirkende under showcase-konsertene konkrete oppdrag allerede under selve festivalen, og flere ble kontaktet i etterkant.

Arena klassisk er et sted for både nyutdannede klassiske musikere og for den som har vært utøver en stund, sier Døving. Han forteller også at de får mye igjen for fagprogrammet til møteplassen, blant annet gjennom å presentere seg og introdusere repertoar for den klassiske musikkbransjen.
– Det å treffes har synergieffekter. Se for deg at én booker liker et ensemble, og så treffer de en annen booker fra en scene ikke altfor langt unna. Kanskje kan de få til spillejobber ved å dele på reisekostnader og planlegge sammen.

En faglig sammensatt jury velger ut hvem som får spille på showcasene. Musikalitet, teknikk og konsertidé hos den enkelte solist/ensemble er viktig, i tillegg vil juryen sørge for sjangerbredde og variasjon i instrumentgrupper når de velger ut deltakerne. I år består juryen av Knut Kirkesæther, leder av Lofoten internasjonale kammermusikkfestival, operasanger Silvia Moi og fiolinist Stig Nilsson, tidligere konsertmester i Oslo Filharmoniske Orkester og initiativtaker til Hardanger Musikkfest.

Se Arena klassisks hjemmesider for retningslinjer og mer informasjon om showcase-søknaden.

