Satser igjen på utstillingsarena for klassisk musikk

Arena klassisk vil treffe like etter gjenåpninga: – Ingen arrangør har turt å planlegge kommende år, derfor er det masse behov der ute for ideer til konserter og for musikere som har noe å formidle.

– Vi må komme i gang igjen. Samfunnet generelt, men særlig musikklivet. En showcasefestival som vår gir en særlig anledning for arrangører, bookere og noen agenter til å oppdatere seg etter så og si ingen aktivitet. Det sier daglig leder i foreninga Klassisk og arrangør av Arena klassisk, Anderz Døving. Festivalen har blitt flytta til høsten:

– Når det kommer til oktober krysser vi fingrene for at det er i gang igjen. Døvings hjertebarn starta i 2017 som showcasefestival spesialisert for den delen av kunstmusikken vi omtaler som klassisk.

Sist denne utstillingsfestivalen ble avholdt, var det om lag 200 som søkte om plass – 20 navn, ensembler eller soloutøvere, ble plukka ut. De planlegger like mange utøvere i år. I år planlegger de den til 15.–17. oktober på Gamle Museet i Oslo.

– De trenger input

Påmeldingene for å bli vurdert er nå åpne – fristen er først 1. september. En jury bestående av leder av Lofoten internasjonale kammermusikkfestival, Knut Kirkesæther, markedskoordinator ved Oslo-filharmonien og slagverker, Beate Brox, og redaksjonsleder i NRK Klassisk, Anne Heistø Aavatsmark, velger ut.

Døving tror talentene de plukker ut kan få gode jobber ut av Arena klassisk. Målet hans er også større mangfold i hva som spilles og hvem som spiller rundt om i landet.

En showcasejobb gir vanligvis ikke store honoraret, ei heller hos Arena klassisk.

– Hva er det med et slikt bransjetreff som trengs nå? Utøverne trenger vel aller først skikkelige, vanlig betalte spillejobber før vise-seg-fram-spillejobb – og dessuten kommer det til å være mange om beinet når scenene endelig er i gang. Tror du utøvere og bookere har tid og råd til å prioritere showcasejobber når vi har åpna?

– Ingen har turt å legge planer før nå. Ingenting er booket, noen deler av programmene er bare utsatt. Si du er en helårsarrangør med ett arrangement i måneden. I et normalår har de ofte lagt hele neste år – men det har de ikke turt nå, derfor er det masse behov der ute for ideer til konserter og for musikere som har noe å formidle. Med så lav aktivitet gjennom pandemien har de behov for å møte hverandre, og møte musikere, og høre noe nytt.

– Anderz Døving, Arena klassisk

Mens vi snakker om utøverne, tror Anderz Døving også at de får mye igjen for fagprogrammet han forbereder nå. En del av dét er å presentere seg og introdusere repertoar for bransje.

– Det å treffes har synergieffekter. Se for deg at én booker liker et ensemble, og så treffer de også en annen booker fra en scene ikke altfor langt unna. Kanskje kan de få til spillejobber ved å dele på reisekostnader og planlegge sammen, eksemplifiserer Døving.

Dette er for øvrig ikke en ny måte å gå sammen om å booke, hverken hos kulturhus, konsertscener eller i arrangørnettverk i Norge. Døving vil tiltrekke seg både frivillige – som lokale forbund av Musikkens Venner – og større scener, orkestre og operahus.

– Håpet er at tidspunktet i oktober er ganske tidlig etter gjenåpning. Døving er optimist, men skulle det bli vanskelig å samle store mengder mennesker da, vil alle bookede talenter få tilbud om profesjonelt innspilt konsertfilm i stedet for en fysisk scene.

Red. anm.: Norsk komponistforening er støttespiller av arrangementet Arena klassisk – og er også en av eierne av Foreningen Ballade, som gir ut Ballade.no.