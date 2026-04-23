Musikkvideoer: – Tenk næringsutvikling, ikke kulturstøtte!

Vi avslutter serien om norske musikkvideoer med Pål Laukli og Sander Dahl.

Ballade setter her en foreløpig strek for vårt søkelys på norske musikkvideoer.

Vi avslutter med en prat med Sander Dahl, som i fjor vant Spellemann for beste musikkvideo for Honningbarnas «Avanti». Den har også vunnet priser ved Den norske filmfestivalen i Grimstad og BIFF – Bergen Internasjonale Filmfestival.

HONNINGBARNA: Avanti (Sander Dahl, 2024)

I år ble Sander Dahl nominert til Spellemannpris for musikkvideoen «Rød Bic» fra samme trilogi. Den hadde tidligere vunnet Beste nordiske musikkvideo under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF).

– Viljen blir drivkraften

Han jobber til daglig i produksjonsselskapet Tangrystan, og er glad for at Ballade har satt fokus på tilstanden for musikkvideoene.

– Kvalitetsmessig er ikke norsk musikkvideo i krise, der blomstrer den, mener han.

– Det lages mye bra, og det kommer stadig nye, spennende talenter. Mange av dem har jeg møtt på festivaler i Norge og Europa.

– Men i snakk med dem merker jeg meg at en felles erfaring er at prosjektene i stor grad drives frem på vilje. Filmfolk blir med fordi de liker ideen eller menneskene bak.

– Det er fint i teorien, men burde ikke være standarden, særlig ikke når større labels har midlene, men likevel baserer seg på lavt betalt eller ubetalt arbeid.

– Tid er kvalitet

Sander Dahl forteller at de færreste musikkvideoer i Norge har ordentlige budsjetter. Støtteordninger finnes, som hos Viken filmsenter, men dekker ofte bare det mest grunnleggende.

– En produksjon på nivå med kortfilm er sjelden, og det er vanskelig å betale crew for tiden deres. Dermed blir begrensningen hvor mye dugnad man kan forvente, og tid er nettopp det viktigste for kvalitet.

Det er også uklart om ansvaret ligger hos musikk- eller filmbransjen, men i praksis gagner det begge. Derfor burde også begge bidra, mener regissøren.

– Et viktig tiltak vil være å åpne for støtte gjennom NFI (Norsk filminstitutt, red.mrk.) eller styrke de regionale ordningene. Musikkvideo kan både synliggjøre norsk film og utvikle talenter.

– Musikkvideoer når ut

En tredje video med Honningbarna er «Heute ist mein Tag». Den har ifølge Kreativt Forum mottatt en Honourable Mention ved BAFTA- og Oscar-kvalifiserende Leeds International Film Festival.

Og har ellers blitt vist på festivaler som Aesthetica Short Film Festival (UK) og OFF – Odense International Film Festival (Danmark).

HONNINGBARNA: Heute ist mein Tag (Sander Dahl, 2025)

– Når musikkvideoer som “Heute ist Mein Tag” allerede når ut til de samme kortfilmkonkurranseprogrammene som er på NFI sin prioriterte kortfilmfestival-liste, burde det også kunne vurderes i tilsvarende støtteordninger, sier Sander Dahl selv.

– Det er ikke snakk om mye mer, men litt hadde hjulpet masse.

– Tenk næringsutvikling

En annen kritikerrost regissør er Pål Laukli. Også han bekrefter at det det «ikke lenger finnes penger i musikkvideo», noe som var et av poengene til Albertine Selvik da hun åpnet opp debatten.

GLUECIFER: The Idiot (Pål Laukli, 2025)

– Det er i hvert fall ikke budsjetter i tradisjonell forstand – som at et plateselskap skal promotere et album, og bruker videoen som en salgskanal. Samtidig har sosiale medier skapt mange andre måter å promotere musikk på, også med bruk av bilder og visuelt materiale.

– Hva insentivordning gjelder, så er jeg generelt positiv til det, sier Laukli til Ballade video.

– Men poenget med insentivene er jo ikke kulturstøtte, men næringsutvikling. Tanken er jo at for hver krone staten «insentiverer» så kommer det frem flere tilbake i form av sysselsetting av crew, infrastruktur som leiebiler, hoteller, catering etc. Til og med økning i turismen er argumenter som brukes.

– På store spillefilmer som dras ut over lange perioder, er dette helt åpenbart effektiv næringspolitikk. Hvor effektivt dette ville vært på små, korte produksjoner med små budsjetter er jeg usikker på.

Selv skrev Laukli nylig et større innlegg på Facebook, der han trakk frem alarmerende tall for norsk filmbransje. Her skrev han blant annet:

– Mange vet ikke at norsk filmbransje er i knestående – og at veldig mye av dette kunne vært politisk løst. En undersøkelse viser at rundt 30 prosent av norske filmarbeidere har sluttet i bransjen det siste året, og at 60 prosent av de gjenværende vurderer det samme.

– Store deler av bransjen her hjemme har søkt seg bort, eller går på NAV.

– Store deler av bransjen her hjemme har søkt seg bort, eller går på NAV.

ERLEND ROPSTAD feat. Lars Winnerbäck: Stockholm (Pål Laukli, 2026)

– Takk heller nei

Vi vender tilbake til Sander Dahl, og spør hvorfor han likevel ønsker å jobbe med musikkvideo.

– Jeg har hele veien hatt gleden av å jobbe med prosjekter der alle vil det samme. Hvis jeg ikke har frihet til å lage noe jeg selv tror på og synes er gøy, takker jeg heller pent nei.

– Vanligvis ber jeg om å få høre musikken først, og sender deretter over ideer jeg ønsker å utvikle. Jeg er grundig i denne prosessen for å unngå misforståelser.

– Hvis det viser seg at vi trekker i ulike retninger, er det som regel best å gå hver til sitt. Så er det musikerens låt, så vi jobber sammen, men greit å være enig tidlig.

– Jeg kommer uansett til å fortsette å lage musikkvideoer. Det er kanskje ikke den delen av film hvor jeg kommer til å tjene penger, men det hadde vært fint å en dag kunne betale folk skikkelig for tiden de legger ned.

På denne lenken fra Tangrystand kan du se de tre kritikereroste videoene fra Honningbarna-universet, som også har et skarpt og satirisk blikk på deler av norsk næringsliv. Du kan også oppleve flere av arbeidene til Sander Dahl.

På hjemmesiden til Laukli finner du både fotografier og film. Om du går videre til denne siden, kan du blant annet se sterke videoer med Erlend Ropstad, Karin Park og Gluecifer. Alle disse er også representert i det store arkivet vårt.



Tidligere artikler i denne serien finner du her: Kreativitet på dugnad: «Harry Hole» i ny musikkvideo, Blomstringstid eller krisetid og Visjon og virkelighet.