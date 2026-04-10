Kreativitet på dugnad: «Harry Hole» i ny musikkvideo

– Det er ikke lenger penger i bransjen, sier regissør Albertine Selvik.

Norsk film- og TV-bransje biter for tiden svært godt fra seg internasjonalt. I midten av mars vant Joachim Trier Oscar i kategorien Beste internasjonale film for sin Affeksjonsverdi.

Et par uker senere debuterte «Harry Hole» som verdens nest mest sette ikke-engelskspråklige TV-serie på Netflix. Den påfølgende påskeuken – høytiden for krimdramaer av alle slag – gikk Detective Hole: Season 1 helt til topps på strømmetjenesten.

Det er musikkinteresserte Øystein Karlsen som har filmatisert boken Marekorset av Jo Nesbø. Serien gjør bruk av klassiske låter og artister, og har også spesialskrevet musikk av Nick Cave og Warren Ellis.

Rollen som Harry Hole spilles av Tobias Santelmann. Han har dessuten hovedrollen i en helt ny musikkvideo for Oslo-bandet Exploding Head Syndrome.

Samtidig går regissør Albertine Selvik ut og advarer om mangelen på finansiering for norske musikkvideoer.

– En verden i oppløsning

Exploding Head Syndrome tematiserer med sangen «Age of Deviation» et samfunn der etablerte måter å håndtere informasjon på er i oppløsning.

– Fakta er ikke lenger fakta, løgn er ikke lenger løgn, det handler i større grad om hvem som formidler budskapet, og hva mottakeren ønsker å høre.

Låtskriver Morten Rørvig utviklet ideen til musikkvideoen og fikk med seg Tobias Santelmann, kjent som Harry Hole, i hovedrollen. For å løfte prosjektet videre ble regissør Albertine Selvik hentet inn.

– Må klare seg selv

– Som for mange musikkvideoer i dag var budsjettet nærmest ikke-eksisterende, avslører Robbe Madsen i Relentless Booking.

– Der musikkvideoer tidligere kunne ha kortfilmbudsjetter, må mange artister nå klare seg uten finansiering.

– For et uetablert band som Exploding Head Syndrome er produksjonsstøtte vanskelig å oppdrive. Gjennom Selviks nettverk stilte likevel et helt filmcrew opp på dugnad, inkludert Tobias Santelmann i hovedrollen.

– Gi oss bedre insentiver

– Et filmcrew er en familie du velger, står ved og skaper med. På dette prosjektet stilte venner og kollegaer opp gratis, både foran og bak kamera. De bidro med tid, kreativitet, erfaring og utstyr, forteller Albertine Selvik.

– Bransjen kan se glamorøs ut utenfra, men vi er avhengige av bedre insentivordninger og støtte for å opprettholde kompetansen. Det er ikke lenger penger i musikkvideo og reklame.

– Et medium som tidligere bugnet av kreative historier er i ferd med å forsvinne hvis ikke dugnadsånden holder det i live, advarer hun.

Selvik har tidligere samarbeidet med Øystein Karlsen på TV-seriene Exit og So Long, Marianne. Hun er regi-assistent på den ferske Harry Hole-serien, og har jobbet med en rekke kjente filmer.

Se den sylferske musikkvideoen til «Age of Deviation» her, med skuespiller Tobias Santelmann som engasjert vikar-gymlærer:

Forsmak på nytt album

Exploding Head Syndrome består av Eirik Ekholdt (vokal), Morten Rørvig (sang, gitar), Jonas Andreassen (gitar), Håvard Jacobsen (bass, sang) og Lars Kirkerud (trommer).

Gjennom fjorten år har bandet stått bak seks utgivelser – og spilt et tresifret antall konserter. «Age of Deviation» er en smakebit på det kommende albumet Deathbeds, som slippes 8. mai.