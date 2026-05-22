NRKs musikksjef: Hvem tør å satse på musikken du ikke visste du elsket?

NRK skal være en motvekt til den kommersielle kulturdekningen, skriver musikksjef Mats Borch Bugge i dette innlegget i debatten om "TikTok-ifisering", formater og den klassiske musikken.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Borch Bugges innlegg er et tilsvar i debatten om «TikTok-ifisering», dokumentasjon og audiovisuell formidling av musikk.

Av Mats Borch Bugge, musikksjef i NRK

Tre velskrevne innlegg i Ballade om «TikTok-ifiseringen» og musikkens rolle som samfunnets lim berører kjernen i NRKs oppdrag.

Oslo-filharmoniens direktør, Knut Skansen, reiser viktige spørsmål om allmennkringkasterens ansvar for den klassiske musikken i en digital tid og peker på å gjenoppta transmisjoner fra Oslo Konserthus. Dette er en diskusjon vi ønsker velkommen, for når markedskreftene og algoritmene presser kulturen inn i korte looper, er NRKs mandat viktigere enn noen gang.

I den nyeste Allmennkringkastingsrapporten slår Medietilsynet fast at kulturdekningen i det norske medielandskapet er preget av markedssvikt. Kommersielle krefter klarer ikke alene å sikre bredden. Det er nettopp her NRKs forsterkede samfunnsoppdrag – slik Stortinget presiserte det i 2023 – kommer inn med full tyngde. Vi skal være en motvekt.

Mer enn bare Slottsplassen

Skansen skriver at folkefesten på Slottsplassen var Oslo-filharmoniens eneste produksjon på NRK i 2025.

Her er det imidlertid nødvendig å supplere bildet for Ballades lesere. For NRK handler formidlingen av et av landets ledende symfoniorkester om langt mer enn ett enkelt arrangement, selv om Slottsplassen er et unikt høydepunkt.

Faktum er at NRK i 2025 hadde flere samarbeid med Oslo-filharmonien. Eksempelvis var det Oslo-filharmonien som løftet vår tverrfaglige storsatsing Sirkus Requiem. I tillegg kjøpte og sendte NRK Oslo-filharmoniens fremføring av Sjostakovitsj’ første og siste symfoni under ledelse av Klaus Mäkelä – en konsert som for øvrig sendes i reprise på NRK allerede 24. mai.

I NRK Klassisk viser vi frem hele konserter fra inn- og utland gjennom den ukentlige programtittelen «På konsert». For kanalen er det vedvarende viktig at vi gjør en god jobb med å vektlegge norske komponister og utøvere.

Når det er sagt, avdekker produsent Anders Lindstad en reell utfordring. Konserter er noe annet live enn i opptak. I en tid der publikum lenge har vist at de ikke ønsker konserter i langformat på TV, må vi finne nye måter å henvende oss med livemusikken på. Vi heier på alle gode ideer og initiativer som nettopp utfordrer den tradisjonelle måten å vise frem musikken på – som ofte har vært tuftet på rene transmisjoner.

En invitasjon til fremtiden

NRK skal ikke «beskytte» publikum mot TikTok eller globale strømmetjenester, men vi skal sikre et levende, norsk alternativ.

Vi skal fortsette å ta redaksjonell risiko og investere i de lange formatene – enten det er gjennom store lineære overføringer, dype dykk i NRK Radio-appen, eller ved å gi eksterne dokumentarprosjekter om klassiske profiler drahjelp i et krevende marked.

Når markedet svikter, skal allmennkringkasteren stå støtt. Vi ser frem til å fortsette det tette og nødvendige samarbeidet med Oslo-filharmonien for å sikre at orkestermusikkens fulle bredde forblir en fellesopplevelse som samler og engasjerer hele befolkningen.