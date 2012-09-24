Bransjen

CD størst i Danmark

Publisert
24.09.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Men konserter utgjorde desidert største del av dansk musikkøkonomi i 2011.

Livesegmentet utgjør 60 % av økonomien i den danske musikkbransjen. Det er en ny rapport fra selskapet Rambøl Management, på oppdrag fra organisasjonene dansk musikkbransje, som har kommet fra til tallet.

Les også:

Flest årsverk

Omsetning til dansk livemusikk var på 2,9 milliarder danske kroner og stod for 2241 årsverk i 2011.

Livemusikk er delt inn i flere segmenter. Billettsalg er den viktigste inntektskilden og genererer over 1,3 milliarder kroner. Kategorien ”annen publikumsrelatert omsetning” står for over 1,2 milliarder, mens eksport av konserter og musikkturisme genererer over 300 millioner kroner.

Ifølge statistikken er det løst nesten fem millioner konsertbilletter i Danmark og over 2/3-deler av disse er løst med entré.

Les også:

Innspilt musikk

Livebransjen genererer flere ganger så mye penger som platebransjen. Innspilt musikk er verdt 853 millioner kroner og sysselsetter personer tilsvarende 623 årsverk.

Fysisk salg er største inntektskilde, nedlastning er også større enn strømming, mens eksport av innspilt dansk musikk er verdt 24 millioner kroner.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Business-to-business-kategorien, som er sponsorater, sync, kopivederlag og merchandise, er også større enn innspilt musikk i verdi, og ligger 911 millioner kroner, og gir arbeid tilsvarende 665 personer.

Den totale omsetningen er på 4,7 milliarder kroner og musikkbransjen gir 3429 årsverk.

Les også:

Internasjonale perspektiver

Rapporten har også sammenstilt musikkomsetningen i promille av bruttonasjonalprodukt og sammenlignet med andre lands statistikk.

I Storbritannia og Danmark utgjør musikken tre promille av BNP i 2011, og er de to landene med sammenlignbare data på dette området. Undersøkelsen viser til at Sverige og Tyskland har slik statistikk for innspilt musikk, noe som utgjør om lag 0,5 % av BNP.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Norge har ikke lignende statistikk og er ikke med i sammenligningsgrunnlaget. Regjeringen har varslet at et statistikkprosjekt skal iverksettes.

Bransje

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Daniel Nordgård

Bygger internasjonalt forskningsnettverk

Musikkbransjen befinner seg i et forskningsmessig vakum, mener Daniel Nordgård. Det ønsker det europeiske nettverket EMBRA å endre på. I...

Dansk flagg

Musikere tjener mer i Danmark

En undersøkelse av dansk musikkliv viser at skapende og utøvende musikere tjener over dobbelt så mye som i Norge. –...

Illustrasjon mynt

Kort tidshorisont for musikkeksport-analyse

En analyse av musikkeksporten skal stå ferdig i 2013. Bransjen har et behov for å forstå effekten av tiltak over...

Universal-spådom: 85 prosent digitalt

Universal regner med at CD-salget vil være nede i 15 prosent allerede i 2013.

Voksende musikkmarked

Statistikken for 3. kvartal viser en oppgang på 12 prosent i det totale musikksalget hittil i år, sammenlignet med samme...

Statistikk

Skal utvikle bransjestatistikk

Rambøll Management Consulting har fått oppdraget med å utvikle bransjestatistikk for musikkområdet i Norge.

Flere saker

ESC 2021 Rotterdam Greenfloor and podium

Eurovision Song Contest: glitterteppet gjennom Europa

Den europeiske sangkonkurransen har erstattet det gamle jernteppet i Europa med et annet og langt mer attraktivt teppe – av...

Peder Barrat Due

Musikk og mening i «For Reasons Unkown»

Musikkstudent Maria Kverno har snakket med komponist Peder Barrat-Due om det nye og Ultima-aktuelle verket «For Reasons Unknown», inspirert av...

ISÁK

ISÁK: It šát duolmma mu

ISÁK-nammasaš joavkku nuppi skearru namma lea «Roasut». Dás váldet ovdan lossa fáttáid otná servvodagas, nugo áitagat, vahágat ja vuoittáhallamat. Joavkku...