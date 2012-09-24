CD størst i Danmark

Men konserter utgjorde desidert største del av dansk musikkøkonomi i 2011.

Livesegmentet utgjør 60 % av økonomien i den danske musikkbransjen. Det er en ny rapport fra selskapet Rambøl Management, på oppdrag fra organisasjonene dansk musikkbransje, som har kommet fra til tallet.

Les også:

Flest årsverk

Omsetning til dansk livemusikk var på 2,9 milliarder danske kroner og stod for 2241 årsverk i 2011.

Livemusikk er delt inn i flere segmenter. Billettsalg er den viktigste inntektskilden og genererer over 1,3 milliarder kroner. Kategorien ”annen publikumsrelatert omsetning” står for over 1,2 milliarder, mens eksport av konserter og musikkturisme genererer over 300 millioner kroner.

Ifølge statistikken er det løst nesten fem millioner konsertbilletter i Danmark og over 2/3-deler av disse er løst med entré.

Les også:

Innspilt musikk

Livebransjen genererer flere ganger så mye penger som platebransjen. Innspilt musikk er verdt 853 millioner kroner og sysselsetter personer tilsvarende 623 årsverk.

Fysisk salg er største inntektskilde, nedlastning er også større enn strømming, mens eksport av innspilt dansk musikk er verdt 24 millioner kroner.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Business-to-business-kategorien, som er sponsorater, sync, kopivederlag og merchandise, er også større enn innspilt musikk i verdi, og ligger 911 millioner kroner, og gir arbeid tilsvarende 665 personer.

Den totale omsetningen er på 4,7 milliarder kroner og musikkbransjen gir 3429 årsverk.

Les også:

Internasjonale perspektiver

Rapporten har også sammenstilt musikkomsetningen i promille av bruttonasjonalprodukt og sammenlignet med andre lands statistikk.

I Storbritannia og Danmark utgjør musikken tre promille av BNP i 2011, og er de to landene med sammenlignbare data på dette området. Undersøkelsen viser til at Sverige og Tyskland har slik statistikk for innspilt musikk, noe som utgjør om lag 0,5 % av BNP.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Norge har ikke lignende statistikk og er ikke med i sammenligningsgrunnlaget. Regjeringen har varslet at et statistikkprosjekt skal iverksettes.