CD størst i Danmark
Men konserter utgjorde desidert største del av dansk musikkøkonomi i 2011.
Livesegmentet utgjør 60 % av økonomien i den danske musikkbransjen. Det er en ny rapport fra selskapet Rambøl Management, på oppdrag fra organisasjonene dansk musikkbransje, som har kommet fra til tallet.
Flest årsverk
Omsetning til dansk livemusikk var på 2,9 milliarder danske kroner og stod for 2241 årsverk i 2011.
Livemusikk er delt inn i flere segmenter. Billettsalg er den viktigste inntektskilden og genererer over 1,3 milliarder kroner. Kategorien ”annen publikumsrelatert omsetning” står for over 1,2 milliarder, mens eksport av konserter og musikkturisme genererer over 300 millioner kroner.
Ifølge statistikken er det løst nesten fem millioner konsertbilletter i Danmark og over 2/3-deler av disse er løst med entré.
Innspilt musikk
Livebransjen genererer flere ganger så mye penger som platebransjen. Innspilt musikk er verdt 853 millioner kroner og sysselsetter personer tilsvarende 623 årsverk.
Fysisk salg er største inntektskilde, nedlastning er også større enn strømming, mens eksport av innspilt dansk musikk er verdt 24 millioner kroner.
Business-to-business-kategorien, som er sponsorater, sync, kopivederlag og merchandise, er også større enn innspilt musikk i verdi, og ligger 911 millioner kroner, og gir arbeid tilsvarende 665 personer.
Den totale omsetningen er på 4,7 milliarder kroner og musikkbransjen gir 3429 årsverk.
Internasjonale perspektiver
Rapporten har også sammenstilt musikkomsetningen i promille av bruttonasjonalprodukt og sammenlignet med andre lands statistikk.
I Storbritannia og Danmark utgjør musikken tre promille av BNP i 2011, og er de to landene med sammenlignbare data på dette området. Undersøkelsen viser til at Sverige og Tyskland har slik statistikk for innspilt musikk, noe som utgjør om lag 0,5 % av BNP.
Norge har ikke lignende statistikk og er ikke med i sammenligningsgrunnlaget. Regjeringen har varslet at et statistikkprosjekt skal iverksettes.