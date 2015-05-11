Fortsatt apptimist, tross tysk konkurranse

Det store tyske kirkemusikkforlaget Carus prøver seg på kor-app-markedet med øveappen Carus Music. Dirigent Kjetil Aamann liker nykommeren, men hos den norske konkurrenten er motet på topp.

I mars lanserte Mikael Rönnberg og Jan Ivar Nilsen mobilappen ChoralPractice, som spiller av de fire (og flere, hvis det kreves) korstemmene i et verk og lar brukeren mikse sin egen stemme høyere enn andre for lettere å kunne øve den inn.

Nå har det verdenskjente, tyske kirkemusikkforlaget Carus Verlag meldt seg på banen med sin carus music, der brukerne inviteres til å kjøpe utvalgte korverker fra Carus’ katalog og installere notene på nettbrett eller mobiltelefon.

Godt bilde

Den norske kordirigenten og bloggeren Kjetil Aamann har testet den nye, tyske appen og er godt fornøyd, særlig med notebildet, selv om det i følge Aamann krever en skjermstørrelse på 9 tommer.

– Jeg ble ganske skjelven da jeg så at Carus skulle lansere en app. Det er jo et forlag som kun opererer med internasjonalt kjente toppdirigenter, men jeg senket skuldrene etter å ha testet appen.

”Deretter kan jeg spille av musikken (med full besetning) mens notene vises på skjermen. Jeg kan også få en farget guide som flytter seg gjennom notebildet. Hvis jeg trykker «slow» spilles musikken av i lavere tempo, og dersom jeg trykker «coach» blir tenorstemmen framhevet med pianolyd slik at den trer fram fra de andre stemmene. Singet dem Herrn… er for dobbeltkor, og jeg kan velge hvilken av tenorstemmene jeg ønsker hjelp til”, skriver Aamann.

Ikke skremt

Konkurransen fra en gigant som Carus er imidlertid ikke nok til å skremme ChoralPractice-gründer Mikael Rönnberg til å gi opp sitt Bodø-baserte prosjekt.

– Jeg ble ganske skjelven da jeg så at Carus skulle lansere en app. Det er jo et forlag som kun opererer med internasjonalt kjente toppdirigenter, men jeg senket skuldrene etter å ha testet appen. Carus er et stort forlag, men appen er ingen reell konkurranse til vår, sier Rönnberg.

Rönnbergs optimisme bunner i at Carus-appen ikke inneholder musikk i en flerspors-mikser, der stemmene kan mikses opp og ned av brukeren, slik norske ChoralPractice gjør.

Lyden i Carus-appen er kopiert fra cd-er og består dermed av to stereospor. Når brukeren skal fremheve sin stemme legges det i stedet på en ekstra pianolyd på den aktuelle stemmen.

Det fører også til at Rönnberg og hans kolleger har en mye større og dyrere jobb å gjøre når et nytt verk skal legges inn i appen.

For å kunne utvikle repertoaret videre har Rönnberg nå inngått et samarbeid med Cantando Musikkforlag i Stavanger.

Klaver versus orkestrering

– Dersom ChoralPractice kan bygge opp et utvalg av musikk, blir den et svært godt verktøy, skriver Kjetil Amann i en epost til Ballade.

Han peker også på en annen forskjell mellom de to appene.

– ChoralPractice gir deg klaverakkompagnement til innøving, mens Carus music byr på full orkestrering. Notebildet er også svært ulikt: ChoralPractice ser ut til å være tilpasset små skjermer, mens Carus music først og fremst egner seg for nettbrett, sier Aamann, som tror markedet for øve-apper for de “avsindig mange” som synger i kor over hele verden, kommer til å bli stort.

– Vi vil se økende bruk av nettbrett som noteperm i tida framover. Korsangere som bruker nettbrettet sitt som sang-senter i dag, har en applikasjon for å vise scannede versjoner av de trykte notene som ligger hjemme og også en eller annen applikasjon som kan hjelpe dem å innstudere stemmene. En alt-i-ett app for korsangere bør kunne håndtere ulike formater data som grafikk og lyd, og kunne synkronisere det i skyen slik at alle sangere i koret kan ha tilgang til det. Selvsagt må applikasjonen også la sangere gjøre notater i notene sine, sier Aamann.

ChoralPractice (choralpractice.com) er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge, Salten Invest og SpareBank1 Nord-Norge Kulturnæringsstiftelsen.

