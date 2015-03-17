Er verden klar for en norsk kor-app?

Forsøket på å frelse verdens kordirigenter fra timer med meningsløst ekstraarbeid har foreløpig kostet fem millioner kroner og åtte års arbeid. Gründerne Mikal Rønnberg og Jan Ivar Nilsens første mål er 100 000 brukere for øve-appen ChoralPractice.

Historien om den Bodø-baserte lomme-mikseren for korsangere, er en god illustrasjon på at det kan ta lang tid og mye penger fra ide til praktisk resultat.

Ikke minst når en app skal fylles med innhold av profesjonell kvalitet.

Ideen til ChoralPractice, en app som spiller av de fire (og flere hvis det kreves) korstemmene i et verk og lar brukeren mikse sin egen stemme høyere enn de andres, dukket opp i Mikael Rönnbergs hode for 15 år siden.

Ferieidé

Det var på en motorsykkelferie at praten mellom ham og en kompis kom inn på alle de nye, imponerende digitale verktøyene som da var utviklet for studiobruk. Kunne de brukes til å lette arbeide med å øve inn korstemmer?

Alle kordirigenter vet i følge Rönnberg hvor mye tid som går med til å øve med sangere som ikke kan noter. Mange dirigenter velger å spille inn stemmene selv og distribuere opptak i koret.

– Det er et arbeid mange hater som pesten, i følge Rönnberg, som selv er sanger og kordirigent, for Bodø-oktetten og byens Alle Kan Synge-kor.

– I år 2000 fantes det ikke noen måte å løse utfordringen på, legger han til.

Ideen ble liggende og ulme i Rønnbergs hode. Først da han slo seg sammen med programmerer Jan Ivar Nilsen i 2008 kunne første versjon av programmet realiseres.

Like viktig og vanskelig som programmeringen er tilretteleggingen av musikken.

Første generasjon av digitale øve-programmer baserte seg på midifiler, med en lyd de færreste orket å utsette seg for over lang tid. Det er lenge siden Rönnberg skjønte at det kreves innspillinger med menneskestemmer, og at kvaliteten må være høy.

– Brukerne stiller ekstreme krav til innholdet. Innspillingen er veldig tidkrevende, sier Rönnberg, som forteller om umiddelbar tilbakemelding dersom innspillingene inneholder den minste feil i intonasjon eller tekstfrasering.

I dag ligger disse fem korverkene inne i ChoralPractice: Faurés Requiem, Mozarts Requiem, Händels Messias, Rossinis Petite messe solennelle og Brahms Liebeslieder-valser.

Rönnberg innrømmer at det er alt for lite. Gründerne har tidligere, blant annet i en pressemelding som nylig ble sendt ut, slått fast at de 25 mest populære verkene fra korlitteraturen skal inn i programmet.

Overfor Ballade reduserer Rönnberg lista “i det minste må over 10 verk”. På ønskelisten hans står blant annet Mozarts Cmoll-messe, Bachs Juleoratorium og Orffs Carmina Burana. Han nevner også Beatles, Abba og kjente musikaler.

I stedet for å gjøre hele jobben selv arbeides det med en alternativ modell der innspillinger som er gjort av andre kan publiseres gjennom appen. Første gjesteprodusent blir Rasmus Høgset. Denne uka legges hans innspilling av Slavekoret (Verdi) ut i flersporsversjon i ChoralPractice.

– Jeg håper det kommer flere, vi må nok innse at dette kanskje er metoden vi vil følge, sier Rönnberg, selv om det blir fler å dele inntektene på.

Jan Ivar Nilsen, som har stått for den tekniske utviklingen av løsningen, tilbyr seg å synge litt av Handels Messias over telefonen når Ballade tar kontakt.

– Det blir ikke pent, men det blir riktig, sier han, og forteller at han så langt har programmert verkets notebilde (som animert video) og lyden av stemmene, syv ganger i forskjellige programmer. Pt stoler han på Apples animasjonsprogram Motion.

– Det er som et evig forskningsprosjekt, sier Nilsen, som ler når vi spør om han har tatt ut betaling for år med utvikling av ChoralPractice.

– Det har vært mye gratisarbeid. Jeg kaller det blåkorstimer.

Han innrømmer at samvittighetsfullt arbeid ikke kan garantere mot at brukeren likevel opplever feil.

Ikke minst kan kombinasjonene av operativsystem og nettleser i pc/mac-universet som sette grå hår i korapp-gruderen.

Ikke for Safari på Mac

Ett eksempel: Idag er nettleseren Chrome på Mac den beste kombinasjonen for brukere av programmet. Men det er fortsatt kun på iPhone han kan garantere at knappen som setter ned hastigheten på avspilling av lyd/video, uten at tonehøyden påvirkes, fungerer.

(Safari for Mac fungerer til gjengjeld ikke.)

Nilsen eier 49 prosent av ChoralPractice AS gjennom sitt selskap Jin Production. Mikal Rönnberg eier 51 prosent gjennom selskapet Kulturkameratene.

Spotifymodellen

Til tross for mange års arbeid, som i følge Nilsen og Rönnberg kan regnes om til fem millioner investerte kroner, er begge overbevist om at omfanget av den globale korbevegelsen kommer til å sikre fremtiden for ChoralPractice.

Forretningsmodellen ligner den Spotify holder seg med og består av en gratisvariant som begrenser seg til et lite utvalg av korlitteraturen, en abonnementsversjon med mer musikk og en proff-versjon der korene kan ha sitt eget område på tjenesten, der korets eget repertoar er tilgjengelig for kormedlemmene, spilt inn av ChoralPractice.

Det kryr allerede av øve-apper for musikere på markedet. Selv om det ikke er mange som spesialiserer seg på samme marked som ChoralPractice, nevner Rönnberg selv en svensk app som han følger godt med på, selv om han mener at den ikke har kommet like langt som den norske.

