Åpning Oslo Jazzfestival

Illustrasjonsfoto: Ola Kvernberg og Oslo jazzensemble under åpningen av Oslo Jazzfestival på Sentralen i 2021.(Foto: ninaholtan.no)

Jazz

Jazzen må inn på statsbudsjettet!

Publisert
20.04.2023

Styreleder i Østnorsk jazzsenter, Nina Kongtorp, tar til orde for jazz i stort format på statsbudsjettet.

Av Nina Kongtorp, styreleder i Østnorsk jazzsenter

Styreleder i Østnorsk jazzsenter, Nina Kongtorp. (Foto: Østnorsk jazzsenter)

Europa har en snart hundreårig tradisjon for storband og store jazzorkestre – en tradisjon som har bidratt til musikalsk innovasjon både i Europa og på andre siden Atlanteren. Men her hjemme ble NRKs radiostorband – den gang landets eneste profesjonelle – avviklet allerede i 1990, som følge av budsjettreduksjoner.

Mer enn hundre representanter fra hele landet sto bak et enstemmig vedtak om å gi jazzen utviklingsmuligheter på lik linje med andre deler av orkester- og ensemblefeltet.

Siden starten av 2000-tallet har landets fem regionale jazzsentre bygd opp jazzensembler i nord, midt, vest, sør og øst. Trondheim jazzorkester og Trondheim Voices er riktignok på god vei, men ingen regionale ensembler har oppnådd fast, statlig finansiering i en størrelsesorden som gir rom for langsiktig utvikling og produksjon.

Norske jazzmusikere og store jazzensembler etterspørres både her hjemme og internasjonalt, men driftes av små og kortsiktige prosjekttilskudd. Det er ikke bærekraftig.

Østnorsk jazzsenter har syslet med jazzensembler i mer enn tjue år. Gjennom Oslo jazzensemble, vokalensemblet Oslo 14 og de senere års nykommer Orkesteret for jazzkomponister i Oslo – OJKOS, har vi skapt timevis med musikk i stort format. Noe er prisbelønt og bejublet med et langt liv som etterspurt repertoar på store og små scener, mens andre konsertproduksjoner har et kortere liv innenfor improvisasjonsbaserte rammer.

De regionale jazzensemblene er en av flere oppdragsgivere i norsk jazzliv. I samarbeid med festivaler og helårsarrangører gir orkestrene oppdrag til, og bidrar til nettverksbygging og kompetanseoverføring for, et stort antall frilansmusikere, komponister, ensembleledere, solister og lyd- og lysdesignere.

Slik driver ensemblene kunstnerisk nyskaping og utvikling i stor skala. Gjennom en landsdekkende struktur bidrar vi til at musikere og musikkskapere lever og virker i alle landsdeler.

Sist helg var norsk jazz samlet til landsmøte i Norsk jazzforum. Mer enn hundre representanter fra hele landet sto bak et enstemmig vedtak om å gi jazzen utviklingsmuligheter på lik linje med andre deler av orkester- og ensemblefeltet. Sammen ønsker vi å legge til rette for karriereveier hvor flere jazzmusikere kan hevde seg som ensembleledere, komponister, musikkarrangører og utøvere i det store formatet.

Norske jazzmusikere fortjener et landsdekkende nettverk av regionale jazzensembler som kan tilby forutsigbare og profesjonelle arbeidsbetingelser. Norsk jazz må gis mulighet til å drive nyskaping og tradisjonsutvikling også innenfor de store ensemblene, og med ei lønn til å leve av. Skal vi bygge solide kunstnerskap må vi også investere i samspill i de store orkestrene.

Prosjekttilskudd fra Kulturfondet har kommet godt med i startfasen for regionale ensembler. Nå er tiden inne for å styrke varige strukturer, og å videreføre Kulturfondets tildelinger til nye band og musikere. Jazz i stort format må ut av Kulturfondet og inn på statsbudsjettet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
kulturfondetØstnorsk jazzsenterStatsbudsjettetStorband

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

