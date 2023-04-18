Ragnhild Menes ny styreleder i Norsk jazzforum: Ønsker styrking av tilskudd til norsk kulturliv

Sjefen for Kongsberg Jazzfestival ble enstemmig valgt som ny styreleder under Norsk jazzforums landsmøte.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sa Menes, og takket landsmøtet for tilliten. Ragnhild Menes er festivalsjef i Kongsberg Jazzfestival.

I sin tale til landsmøtet i Norsk jazzforum trakk Menes fram kunstnerøkonomi, mangfold og likestilling som viktige saker framover, ved siden av at hun ønsker styrking av tilskuddene til hele det norske kulturlivet.

Saksofonist Kjetil Møster ble valgt som ny nestleder. Det nye styret består ellers av Anette Storli Andersen (Skiensjazzdraget), Dag Erik Knedal Andersen (musiker), Heidi Beate Lekang (Nordlysfestivalen), Jakop Janssøn (musiker), Cecilie Nogva (Moldejazz), Sanskriti Shrestha (musiker) og Erling Aksdal (NTNU Jazzlinja). Varamedlemmer er Signe Irene Time (musiker), Per Oskar Olsen (Midtnorsk jazzsenter) og Jørn Størkson (Sørnorsk jazzsenter).

Landsmøtet i Norsk jazzforum uttalte at rammevilkårene til musikklivet er den største og mest kritiske utfordringen vi står overfor akkurat nå. Slik utdyper den nyvalgte styrelederen det:

– Det er et behov for styrking av tilskuddene til hele det norske musikklivet. Økonomisk forutsigbarhet for arrangørfeltet og kunstnerne er avgjørende og må på plass.

Ragnhild Menes tar over styreledervervet etter Ingrid Brattset, som har ledet Jazzforums styre de siste åtte årene.

Over hundre jazzaktører fra hele landet var samlet i Skien for landsmøtehelg. Parallelt med landsmøtet ble også festivalen Jazzfest Skien arrangert, i tillegg gjennomførte Norsk jazzforum, Sørnorsk jazzsenter og Skiensjazzdraget den aller første Jazzprisen – les mer om den og prisvinnerne her.