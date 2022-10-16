Michael Barnes Storbandprisen 2022 foto Halvor Gudim 2 scaled

Michael Barnes har med entusiasme og hardt arbeid bidratt til et stort løft for flere av byens amatørstorband, og hans arbeid som storbandleder er preget av høye musikalske ambisjoner, smittende glede, innsikt i det musikalske stoffet, store mengder humor og et uslitelig humør. Kombinasjonen av alt dette skaper en trygg og god atmosfære både på øvinger og konserter, og gjør at alle får lyst til å yte sitt beste, sier juryen bak Storbandprisen 2022.(Foto: Halvor Gudim)

Storbandprisen 2022 til Michael Barnes, musikalsk leder av Bergen Big Band, Fana Big Band og Storband90

16.10.2022
- Red.

Michael Barnes mottok Storbandprisen 2022 under årets samling i Lillestrøm denne helgen. Barnes’ arbeid som storbandleder er preget av høye musikalske ambisjoner, smittende glede, innsikt i det musikalske stoffet, store mengder humor og et uslitelig humør, melder juryen fra Norsk jazzforum.

Saksofonist, komponist, arrangør og musikalsk leder Michael Barnes ble tildelt Storbandprisen 2022 lørdag kveld, melder medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum.

– Det er ingen tvil om at Michael Barnes’ innsats for Bergen-distriktets storbandmiljø har hatt betydning for svært mange, både hans arbeid som musikalsk leder, men også som instruktør for amatørstorband og som musiker selv. Han har også satt i gang samarbeidsprosjekter som blant annet suksessen Klubb Kavaler, som bidrar til at storbandmusikken når bredt ut til nye publikumsgrupper, sier Aleksander Haugen, prosjektansvarlig i Norsk jazzforum.

Juryen følger opp med blant annet dette i sin omtale av prisvinneren:
Årets prisvinner er også svært ettertraktet både som arrangør og komponist, og han har bidratt som solist og instruktør på seminar for praktisk talt alle distriktets storband. Han har gjennom en enorm kontaktflate og grenseløs musikalsk nysgjerrighet skapt interessante og vellykkede samarbeidsprosjekt med en rekke artister, også utenfor storband-universet. Årets prisvinner står også bak det nå veletablerte konseptet «Klubb Kavaler», et månedlig dansearrangement i gullalderstil for swingentusiaster og andre nostalgikere, som går på rundgang blant Bergens amatørstorband, og som fortsatt er en publikumssuksess, ni år etter oppstarten.

Med Storbandprisen følger 25 000 kroner, som skal gå til et valgfritt formål som kommer storbandet eller storbandmiljøet til gode. Gjennom storbandprisen ønsker Norsk jazzforum å synliggjøre betydningen enkeltpersoner eller -miljø har for storband i Norge, og for norsk jazz generelt. Prismottakeren bør ha vært med på å skape ringvirkninger som har betydning for et større miljø; de må være ildsjeler, som spiller en rolle for det sosiale så vel som det musikalske, skriver organisasjonen om premissene for prisen. Storbandmiljøet nominerer kandidater, og styret i Norsk jazzforum deler ut prisen, opplyser de.

 

Relaterte saker

Fabula Grande i Grieghallen Foto: Bit20

Ein stor feit fiselyd

«Fabula Grande» er ei strålande oppvisning av barnleg orkesterklang, meiner Nicholas Møllerhaug.

Storbandprisen 2020 gikk til Ingrid Øygard Steinkopf. Per Axel Koch fra styret til Norsk jazzforum overrakte prisen på Dokkhuset i Trondheim 9. oktober

Storbandprisen 2020 til Ingrid Øygard Steinkopf

Musiker, komponist og bandleder Ingrid Øygard Steinkopf ble fredag kveld hedret med Norsk jazzforums Storbandpris 2020. Hun er en ressursperson...

Storbandprisen 2021 Nielsen Roggen

Storband-ildsjel hedret

– Når noen bruker hele sitt hjerte og ledige tid på å formidle kunnskap, entusiasme og måter å spille musikk...

Norsk jazzforums og Jazzprisens aller første Hederspris gikk til musiker og pedagog Erling Aksdal ved Jazzlinja på NTNU i Trondheim.

Norsk jazzforum oppretter Jazzprisen: Erling Aksdal fikk den aller første Hedersprisen

I dag ble den nye Jazzprisen lansert, prisen som ifølge initiativtaker Norsk jazzforum skal hedre og samle jazzmiljøet i Norge...

Beate Elstad på Storbandprisen 2015 Foto: Halvor Gudim

Beate Elstad fikk Norsk jazzforums Storbandpris for 2015

Musikeren, arrangøren og dirigenten fikk prisen for sin innsats for å løfte fram storbandfeltet.

Flere saker

Utsnitt av Dreamarchers platecover til «The Bond»

Dreamarcher: The Bond

Metalbandet fra Odda har disiplinert seg. Motstridende krefter blir ett på albumet The Bond, mener vår anmelder.

Sløtface

Opphaverne hedres med Musikkforleggerprisen 2021: De nominerte er klare

Prisen som skal løfte frem skaperne av ny, norsk musikk og musikkforlagene som står bak arrangeres på Sentralen i Oslo...

Utsnitt av omslaget til håndboka «Mangfold i kulturlivet»

Håndbok for mangfold i kulturlivet

Hvordan nå ut til et større publikum, programmere bredere og være en relevant arrangør? Nå er håndboka her.