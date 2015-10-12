Beate Elstad fikk Norsk jazzforums Storbandpris for 2015

Musikeren, arrangøren og dirigenten fikk prisen for sin innsats for å løfte fram storbandfeltet.

Beate Elstad ble under Romerike Storbandfestival i Lillestrøm lørdag kveld, hedret med Norsk jazzforums Storbandpris for 2015.

Musikeren, arrangøren og dirigenten Elstad er fra Lillehammer, men bor i dag i Oslo. Prisen ble delt ut i forbindelse med Norsk jazzforums årlige møte for landets storband som i år var lagt til Romerike Storbandfestival i Lillestrøm 10. Det var styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset, som overrasket Elstad med prisen midt under konserten hun holdt med Shebop Big Band.

– Takket være Beate og hennes arbeid for å løfte fram storbandfeltet, har storbandene fått en fortjent plass i norsk jazzmiljø, sa styreleder Ingrid Brattset, ifølge en pressemelding.

Norsk jazzforum vil gjennom sin storbandpris synliggjøre hvilken betydning en enkelt person eller et miljø har for storband i Norge, og for norsk jazz generelt. Det er storbandmiljøet selv som nominerer kandidater, og styret i Norsk jazzforum som avgjør hvem som mottar prisen. Med Storbandprisen følger 25 000 kroner.