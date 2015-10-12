Jazz

Beate Elstad fikk Norsk jazzforums Storbandpris for 2015

Publisert
12.10.2015
Skrevet av
- Red.

Musikeren, arrangøren og dirigenten fikk prisen for sin innsats for å løfte fram storbandfeltet.

Beate Elstad ble under Romerike Storbandfestival i Lillestrøm lørdag kveld, hedret med Norsk jazzforums Storbandpris for 2015.

Musikeren, arrangøren og dirigenten Elstad er fra Lillehammer, men bor i dag i Oslo. Prisen ble delt ut i forbindelse med Norsk jazzforums årlige møte for landets storband som i år var lagt til Romerike Storbandfestival i Lillestrøm 10. Det var styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset, som overrasket Elstad med prisen midt under konserten hun holdt med Shebop Big Band.

– Takket være Beate og hennes arbeid for å løfte fram storbandfeltet, har storbandene fått en fortjent plass i norsk jazzmiljø, sa styreleder Ingrid Brattset, ifølge en pressemelding.

Norsk jazzforum vil gjennom sin storbandpris synliggjøre hvilken betydning en enkelt person eller et miljø har for storband i Norge, og for norsk jazz generelt. Det er storbandmiljøet selv som nominerer kandidater, og styret i Norsk jazzforum som avgjør hvem som mottar prisen. Med Storbandprisen følger 25 000 kroner.



Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

