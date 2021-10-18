Storband-ildsjel hedret

– Når noen bruker hele sitt hjerte og ledige tid på å formidle kunnskap, entusiasme og måter å spille musikk på, kan fjell flyttes. Arild B. Nielsen fikk Storbandprisen 2021.

Musiker og musikalsk leder i Hardanger Big Band, Arild B. Nielsen, er hedret med Storbandprisen 2021. Nielsen er en bærebjelke for det lokale musikklivet, skriver Norsk jazzforum i begrunnelsen for prisen, og omtaler Nielsen som en ildsjel av dimensjoner, en stor musikalsk formidler og en inspirasjon for unge musikere. Han mottok prisen sist lørdag.

Under Lillestrøm Storbandfestival lørdag kveld ble musikalsk lederen i Hardanger Big Band overrasket av den nasjonale medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum. Det var vokalist og komponist Live Maria Roggen fra Norsk jazzforums styre som stod for overrekkelsen.

– Viktigheten av innsatsen til lokale ildsjeler som Arild B. Nielsen kan ikke overdrives. Når noen bruker hele sitt hjerte og sin ledige tid på å formidle kunnskap, entusiasme og måter å spille musikk på, så kan fjell flyttes. Å holde et jazzmiljø gående på et lite sted er en oppgave som krever ukuelig pågangsmot. For meg som underviser unge jazztalenter fra alle kroker av Norge er det så tydelig hva disse menneskene betyr. Jazz-Norge skylder dem en stor takk. Det var utrolig koselig å få dele ut Storbandprisen til en så fin representant for arten som Arild B. Nielsen, sier Roggen.

Med Storbandprisen følger 25 000 kroner, som skal gå til et valgfritt formål som kommer storbandet eller storbandmiljøet til gode. Gjennom denne prisen vil Norsk jazzforum synliggjøre hvilken betydning en enkeltperson eller et miljø har for storband i Norge, og for norsk jazz generelt. Mottakerne skaper ringvirkninger og spiller en rolle for det sosiale så vel som det musikalske. Det er storbandmiljøet selv som nominerer kandidater, og styret i Norsk jazzforum deler ut prisen.

I Norsk jazzforums begrunnelse for Storbandprisen 2021 heter det:

Årets mottaker av Norsk jazzforums storbandpris har i en årrekke vært primus motor for storbandet han selv startet i sin tid, og anses som en bærebjelke for det lokale musikklivet. Prisvinneren omtales som en ildsjel av dimensjoner, en stor musikalsk formidler og en inspirasjon for unge musikere. Hans evne til å motivere storbandets medlemmer til å kaste seg over nye utfordringer trekkes frem som en særdeles viktig årsak til storbandets utvikling.

Siden oppstarten av storbandet for 34 år siden har prisvinneren introdusert jazz- og storbandmusikk i et område av landet der folkemusikken tradisjonelt sto sterkest. Han trekkes også frem som en viktig årsak til at jazz- og storbandmusikken har fått fotfeste også utenfor sin og storbandets hjembygd, Jondalen. Blant annet har Kvam kulturskole fått et ungdomsstorband, og Odda Storband har blitt etablert som direkte resultat av Nielsens innsats.