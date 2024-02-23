To ferske videoer med Gabbarein. Samt Verblen Goods, Nothing Personal, Blomst, Oakland Rain, Rule Of Two, Pseudo Fruit og Badebygjengen.

Velkommen til utgave nummer 218 av Ballade video. Denne måneden er det fem år siden vi startet opp denne spalten. Det har vært en fin reise, og en god anledning til å sjekke ut mye av det som rører seg av norske musikkvideoer.

I denne utgaven har vi flere debutanter og artister som snart slipper nye plater. Det dreier seg blant annet om Gabbarein, Verblen Goods og Nothing Personal, som alle pirrer forventningene til det som skal komme. Blomst er tilbake i god form, mens Oakland Rain fortsetter å utforske nordicana-sjangeren. Med Rule Of Two og Pseudo Fruit er vi mer over i undergrunnsrocken, mens Badebygjengen snart lanserer både lydbok og album for de litt yngre.

Kort sagt: God fornøyelse!

GABBAREIN: Jeg hører deg

Vi starter sterkt med Gabbarein, som består av lyd-healer og house-gudmor Cecilie Hafstad og den amerikanske produsenten Christopher Bono. Live har de med seg medlemmer fra selveste Swans.

Gruppen slipper sitt debutalbum 5. april. Det er bygget på emosjonell og improvisert vokal, innrammet av det duoen selv kaller «sensitive teksturer og arrangementer og en rekke instrumenteringer».

Cecilie Hafstad var med i eurodance-gruppen Devotion på 90-tallet, som var signert på Sony. Hun flyktet fra musikkbransjen som 19-åring, og drev deretter houseklubben Skansen i Oslo. Så flyttet hun til New York, der hun ble utdannet lyd-healer.

– Låten «Jeg hører deg» handler om et samlivsbrudd og drakampen om å bli forstått og hørt. Kommunikasjonsproblemer i et forhold er et vanlig tema, men endte dessverre ikke godt i dette tilfellet, sier Hafstad i en kommentar.

Videoen til «Jeg hører deg» er regissert av Lars Tovik fra Oslo Assembly. Maskene er designet av Damselfrau, som blant annet har blitt brukt av Bjørk.

Den er filmet av Vi Doc Truong i lys-installasjonen til kunstneren Anne Katrine Senstad i en bunker i Danmark. Senstad var i sin tid med i den tidlige norske goth-gruppen Garden Of Delight.

Jannecke Nordskog er produsent, mens Cecilie Hafstad selv står for kostymene. Hun har dessuten koreografien sammen med Lisa Aunhaug, som også opptrer i videoen.

Første single, «Ra Rising Sun», ble sluppet 26. januar på det amerikanske selskapet Our Silent Canvas. Vi tar like gjerne med oss videoen til den også, siden dette er mer enn lovende. Denne videoen er regissert og produsert av Ragnarok Film.

GABBAREIN: Ra Rising Sun

VEBLEN GOODS: All My Saviors

Gabbarein har nok et arktisk-inspirert lydbilde, og skal bety «hellig rein» på samisk. Veblen Goods er derimot oppkalt etter en spesiell type luksusvarer, og består av Ada Rummelhoff (22) Susanna Sørensen (25) og Kristian Vigmostad (22). De spilte sin første konsert på Revolver på Øyanatt i fjor.

Med Oslo-bandet From Scratch besøkte Ada og Susanna store og små scener, fra Trænafestivalen i nord til bibliotekscenen på Øya i hjembyen. De var også juryens utvalgte på Bylarm, og ga ut flere fine sanger underveis.

Nå har de slått seg sammen med Kristian, som de omtaler som en musikalsk tvillingsjel. Med Veblen Goods har de utviklet et musikalsk uttrykk som står med en fot i pop-verdenen og en fot i indie rock-verdenen – med nostalgiske retro-elementer. Bandet har store ambisjoner, og har i løpet av kort tid produsert flere låter som snart blir sluppet på en EP.

Tidligere i vinter slapp trioen singelen «Linen Sheets». Om musikkvideoen til «All My Saviours» sier de:

– Den kan sies å være et samarbeidsprosjekt på tvers av generasjoner. Med et nytt blikk på de gamle familiefilmene skapes det en visuell ramme rundt låta. Vi tas med inn et nostalgisk drømme-univers der fortid smelter sammen med nåtid. En følelse av å være liten og sårbar i en stor og ukjent verden, det «lille» mennesket i den «store» naturen.

– Videoen er en hymne, en hyllest til hverdagsmennesket og de små «ubetydelige» øyeblikkene.

«All My Saviours» ble sluppet 2. februar, og har blant annet blitt spilt på NRK P13 og NRK P3 urørt.

NOTHING PERSONAL: Hypersong

Også Nothing Personal holder til i Oslo. «Hypersong» er hentet fra deres kommende album, som slippes 24. mai på plateselskapet Braveheart. Nothing Personal sier selv at de serverer publikum en boblende, underfundig kollasj – med r&b fra et bord overfylt med synther, trommemaskiner, pedaler og elektronikk.

Dorothea Økland, Thea Emilie Wang og Solveig Wang inviterer lytteren inn i en alkymistisk utforskning av fri impro, låter og feltopptak. Trioen har alt spilt på scener som Munchmuseet, Festspillene i Nord-Norge og Bylarm, og avsluttet åpningskonserten på Borealis, festival for eksperimentell musikk, i Bergen 2022.

Trioens første EP, «The Alchemy of Nothing Personal», fikk terningkast 5 fra både Subjekt og Stavanger Aftenblad. Videoen til «Hypersong» er filmet og regissert av de Berlin-baserte filmskaperne Johanna von Stackelberg og Alexandros Lissatos, der den sistnevnte også har klippet.

– Musikkvideoen gjenspeiler den litt kaotiske intensiteten til låta – som igjen gjenspeiler følelsen av løpende tanker og å tvile på seg selv, sier Nothing Personal.

– Planen videre er å slippe videoer til alle låtene på plata, og en ordentlig kul en til «Mindreader» – som er fokuslåt på plata.

Det gleder vi oss til.

OAKLAND RAIN: If You Were A Song

Oakland Rain har på sin nye single fått med seg Freddy Holm og Anders Engen på produksjon og arrangering. Det innebærer delikat fingerspill på gitar, fele og banjo – og følelsesladde vokalharmonier.

Siden starten har tvillingsøstrene Maren og Charlotte Wallevik Hansen vært dypt inspirert av sin morfar, som var en stor tilhenger av amerikansk musikk som americana, roots og country. De sier dette om sangen: – Dette er på mange måter vår hyllest til en som har hatt stor musikalsk innflytelse på oss.

Singelen er første ledd av duoens kommende engelske debutalbum som slippes senere i år. De siste årene har duoen gitt ut egne prosjekter, samt skrevet for film og teater. Musikken omtales som en blanding av americana og country, nordicana og nordisk pop.

Oakland Rain har opptrådt på en rekke norske og internasjonale festivaler, turnert i Norge, Europa og USA, og har akkumulert over tre millioner streams på Spotify. I 2019 gjorde de sin teaterdebut som både skuespillere og komponister under Kilden teater og konserthus’ oppsetning av Henrik Ibsens Fruen fra havet i det mektige steinbruddet i Fjæreheia.

Sangene ble deres første prosjekt på norsk, og ble fulgt opp av teateralbumet Dikt av Ibsen, i sammenheng med teaterforestillingen Din Ibsen av Birgit Amalie Nilssen. Det er Maren Wallevik Hansen som står bak videoen, mens Tobias Hole Aasgaarden og South Coast Creative har filmet og klippet.

BLOMST: Ypper

Blomst er tilbake med nok en fengende låt – og en artig, håndtegnet video. «Ypper» er ute på Indie Recordings, som beskriver låten som «en herlig kombinasjon av garasje-punk, oppløftende og lekne toner, og en tekst som kommer rett fra levra».

– I «Ypper» utforskes valgene som tas i forelskelsens rus. Blomst maler et bilde av grenser og spontane beslutninger, der lytterne blir med på en reise gjennom en kveld preget av dårlige valg, men uforglemmelige øyeblikk, heter det.

Blomst er i dag Ida Dorthea Horpestad (sang, gitar), Teodor Frømyhr-Andersen (trommer), Stian Fjeld Engen (bass) og Lasse Febakke Straum (gitar). Rockerne møttes som studenter i Trondheim, og har gitt ut EP-en «Hold Kjeft og Smil» i 2012, debutalbumet Blomst i 2015, en B-side-EP (!) kalt «B for Blomst» i 2016, samt albumet Blomst IL i 2019.

Deres siste album het Triatlon, og ble utgitt i 2022. I desember 2023 presenterte Ballade video den ferske videoen til «Schtøgg».

– Dans, hopp og drikk en enhet for mye med den du er glad i, sier bandet selv om den nye låten og videoen. – Mens du hører på «Ypper», så klart!

RULE OF TWO: Elusive Infinity

Premiere!

– Hvorfor tro? Og hva skal man tro, i en verden hvor all tro er bygget på grådighet, kontroll, manipulasjon og vold? Vi er mennesket og naturen, alene her på jorda uten guddommelig innblanding.

Det sier Rule Of Two om sin nye single og video. Rule Of Two er fremdeles det elektroniske sideprosjektet til Ronny Flissundet og Kristian Liljan – med fartstid i alternative rockeband som Damokles og Dunderbeist. Her fokuserer de mer på den mykere siden av den alternative musikken.

– «Elusive Infinity» er en slags ateistisk kampsang, skrevet og innspilt på en inspirerende tur til vakre Firenze i Italia. Låtas mørke, elektroniske lydbilde i møte med mer shoegaze’te indierock gjorde denne til et naturlig valg som oppfølger til vår debutsingel «Bygones».

– Videoen er ment å illustrere en atmosfære fylt med de mørke baksidene av religion og tro i vår skrudde verden, avslutter duoen. Det er Kristian Liljan selv som har satt sammen videoen, mens teksten er ved Ronny Flissundet.

PSEUDO FRUIT: Flerbruket Live Session

Og premiere igjen!

Pseudo Fruit består av medlemmer fra blant annet Moon Relay, Jenny Hval, Delish, Dråpe, Christian Winter, Monkey Plot og S.L.Y.C.

Der alle medlemmene jobber med mye mer prosesserte lydbilder i flere av sine andre prosjekter – og gjerne med eller bak andre låtskrivere – har de her strippet lydbildet kraftig. Resultatet omtales som lekent og åpent, der både trommer, bass, gitar og orgel får rom til å tre frem.

Pseudo Fruit ga i fjor høst ut albumet Heavy Nydelig på Sheep Chase Records. Trioen består av Daniel Meyer Grønvold (gitar, orgel), Magnus Skavhaug Nergaard (bass) og Eirik Kirkemyr (trommer).

Pseudo Fruit har her spilt inn tre låter fra en session på Flerbruket i Oslo. Sangene heter «Biljakt fra Fornebu», «Tre planeter» og «Bygg en statue av deg selv». Videoen er filmet og klippet av Jenny Berger Myhre. Flerbruket drives og eies av Magnus Skavhaug Nergaard sammen med Natali Abrahamsen Garner fra blant annet Delish. Albumet «Heavy Nydelig» ble også spilt inn her.

Vi takker for nok en fin premiere.

BADEBYGJENGEN: Hobbysangen

Da skal vi skifte stil ganske radikalt. Badebygjengen er et barne-prosjekt drevet av Jonas Rohde-Moe og Mattias Krohn Nielsen. De er låtskrivere, musikere og produsenter, med god hjelp fra andre samarbeidspartnere der det trengs.

– Vi ga ut vår første låt i 2022, «Rett før jeg sovner», med Sigrid Aase fra Hajk på vokal. Den har hittil blitt strømmet over 160 000 ganger, noe vi synes er veldig hyggelig. Siden den gang har flere kjente musikere gjestet prosjektet, blant annet Edvard Smith Save fra brenn.

– Badebygjengen er aktuelle med musikalfortellingen Badebygjengen og vulkanmysteriet. Den kommer ut allerede i vår. Noe som er litt spesielt er at den først blir sluppet som bok-album på Spotify. Dette synes vi var naturlig å gjøre, siden sangene er såpass bærende for handlingen.

– I Vulkanmysteriet begynner det å ryke opp fra bakken i skolegården, og historien følger Badebygjengens strabasiøse ferd for å løse dette. «Hobbysangen» ble sluppet allerede for ganske lenge siden, og har nå fått en flott video laget av illustratør og animatør Andreas Lund.

– Sangens budskap er rett og slett en oppfordring til å finne på ting, og at alt kan være en hobby, sier Jonas Rohde-Moe til Ballade video.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 218 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤