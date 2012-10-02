Universal-spådom: 85 prosent digitalt

02.10.2012
Embret Rognerød

Universal regner med at CD-salget vil være nede i 15 prosent allerede i 2013.

Denne uken er det nøyaktig 30 år siden Billy Joels utga den første CD-en. Albumet «52nd street» ble introdusert på «Compact Disc» i Japan 1. oktober 1982.

De siste tjue årene har hovedinntektene til norske plateselskaper kommet gjennom salg av CD-er. Mye tyder imidlertid på at formatet er på vei ut.

CD-salget har vært i fritt fall de siste årene og bransjen tjener nå mer på digitalt salg enn fysisk. Direktør i Universal Petter Singsaas sier til NRK at CD-andelen vil fortsette å synke.

– I løpet av 2012 regner vi med at 70 prosent av omsetningen vår vil komme fra digitale filer. 30 prosent kommer fra fysisk salg. I 2013 vil nok forholdet være rundt 85/15, sier Singsaas.

Relaterte saker

Illustrasjonsbilde

CD størst i Danmark

Men konserter utgjorde desidert største del av dansk musikkøkonomi i 2011.

CD mest miljøvennlig

Strømming krever snart én yottabyte.

Strømmegiganten Rdio til Norge

Spotify og Wimp har fått en ny rival.

Eva ant the heartmaker

Strømmesuksess for Sony

En digital vekst på 44 prosent førte til et solid overskudd i et fallende marked for Sony i fjor.

Jessie Ware

Universal lykke

Norges største plateselskap økte inntektene med over 60 millioner kroner i fjor.

320 millioner til frivillige

Momskompensasjonen økes i 2013.

Utsnitt fra ta:lik utgivelsen «Norsk folkemusikk»

Folkemusikk i forandring

En ny masteroppgave har sett på tradisjon og praksis i folkemusikken og -miljøet. Oppgaven konkluderer med at miljøet er preget...

Live Mörmaid på kafeen Pust på Majorstua.

Mörmaid og drømmen om et konseptalbum

Elektroartist Mörmaid ser tilbake på en krevende albumdebut. Nå har hun funnet ny inspirasjon til å skape sanger igjen.

Tone Tjemsland

Carte Blanche-direktør Tone Tjemsland er ny styreleder i nyMusikk

Glad for å kunne bli med på en flik av nyMusikks historie og utvikling.