Universal-spådom: 85 prosent digitalt

Universal regner med at CD-salget vil være nede i 15 prosent allerede i 2013.

Denne uken er det nøyaktig 30 år siden Billy Joels utga den første CD-en. Albumet «52nd street» ble introdusert på «Compact Disc» i Japan 1. oktober 1982.

De siste tjue årene har hovedinntektene til norske plateselskaper kommet gjennom salg av CD-er. Mye tyder imidlertid på at formatet er på vei ut.

CD-salget har vært i fritt fall de siste årene og bransjen tjener nå mer på digitalt salg enn fysisk. Direktør i Universal Petter Singsaas sier til NRK at CD-andelen vil fortsette å synke.

– I løpet av 2012 regner vi med at 70 prosent av omsetningen vår vil komme fra digitale filer. 30 prosent kommer fra fysisk salg. I 2013 vil nok forholdet være rundt 85/15, sier Singsaas.