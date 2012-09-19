CD mest miljøvennlig

Strømming krever snart én yottabyte.

Ifølge tenketanken Musictank, og rapporten The Dark Side of the Tune, krever strømming av musikk mer energi enn å framstille CD-plater i fabrikk.

Computerworld skriver at når én lytter har streamet eller downloadet et album med 12 sanger uten komprimering 27 ganger, er vi nesten på høyde med energiforbruket ved å produsere og transportere et cd-album.

Strømmingen via for eksempel WiMP og Spotify nærmer seg nå en trafikkmengde på én yottabyte, skriver Computerworld. Det er den høyeste måleenheten for datatrafikk som finnes. Det er oppbevaring og transport av denne mengden informasjon som er energikrevende.