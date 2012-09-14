Strømmegiganten Rdio til Norge

Spotify og Wimp har fått en ny rival.

Musikkabonnementstjenesten Rdio annonserte på sin twitterkanal torsdag at de har åpnet i Norge. Rdio er dermed tilgjengelig over hele Norden.

— Rdio er på lufta i Norge. Vi feirer med å lytte til en av vår norske favoritter, Sondre Lerche, skriver selskapet på sin Twitterkanal.

Rdio er en digital musikktjeneste med over 18 millioner låter tilgjengelig for strømming og nedlastning. Tjenesten er i dag Spotifys argeste rival i Sverige.