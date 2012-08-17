Global strømmevekst

Digitalt salg vil bli større en fysisk i 2015, spår undersøkelse.

En undersøkelse utført av selskapet Strategic Analysis viser at strømming er det raskest voksende sektoren i den globale musikkindustrien, der økningen har vært på 40 %, ifølge BBC. CD og vinyl utgjør 61 % av salg på global basis.

Salg av musikk i digital form, gjennom nedlastninger eller strømming, utgjorde 67 % av det totale musikksalget i Norge første halvår i 2012.

Verdien av musikksalget vil gå ned med 2,6 på global basis, mens i Storbritannia vil nedgangen ligge på 16 % i 2012, spår undersøkelsen.

I Norge er bildet annerledes. IFPIs tall for 1. halvår i år viser en oppgang i det totale musikksalget med 21 % sammenlignet med samme periode i fjor.

BBC skriver at globalt vil digitalt salg gå forbi fysisk salg i 2015 i verdi.