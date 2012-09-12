Subradar.no mot strømmen

Fallende inntekter fra platesalg bekymrer norske musikere. Saksofonist Klaus Ellerhusen Holm tar saken i egne hender og lanserer nettstedet Subradar.no.

– Vi har sett at inntektene forsvinner ut i forskjellige mellomledd, og at det blir lite igjen til artistene. Derfor ønsker vi å få til en løsning som gjør at rettighetshaverne får mer penger igjen til å finansiere nye innspillinger, sier Klaus Ellerhusen Holm.

Under radaren

I forrige uke ble nettstedet Subradar.no lansert i samarbeid med Ultimafestivalen. Det nye nettstedet vil fungere som en nisjebutikk for improvisasjonsbasert musikk.

I første rekke vil Subradar tilby nedlastinger av album og enkeltspor av CD-kvalitet eller bedre. Men nettsiden vil også inneholder artikler, bilder og film.

Initiativtaker Klaus Holm er opptatt av at det nye nettstedet skal ha en tydelig musikalsk profil. Å spisse utvalget kan være en redning for norsk nisjemusikk i en presset situasjon, mener Holm.

Subradar er imidlertid avhengig av at artistene selv er villige til å bidra med å promotere og selge musikken.

– Dette er den beste og den mest nærliggende måten å gå frem, for igjen å kunne få inntekter fra salg av musikk. Det er viktig at musikere og artister lager egne løsninger og tar initiativ, sier han.

Egen teknologi

Subradar vil bli drevet som et «non profit»-foretak. Musikerkollegene Erlend Slettevold og Jonas Hovden Sjøvåg har stått for henholdsvis koding og webdesign til nettsiden.

– Hele initiativet har blitt til på dugnadsbasis. Inntektene vi får inn, vil bli tilbakeført til nettstedet og organisasjonen, sier Holm.

Ifølge Holm vil økningen i musikernes inntekter fra Subradar øke med så mye som 300 prosent, sammenlignet med løsningene til enkelte av dagens strømmetjenester.

– Ved et salg på iTunes gir et album mellom 7 og 10 kroner tilbake til artist. Her vil man tjene 35-50 kroner per solgte album, sier han.

Prøver lykken i Japan

I første omgang er det kun de tre norske platelskapene Conrad Sound, HUBRO og SOFA som har inngått avtaler med Subradar.no. Men Holm regner med at flere internasjonale plateselskaper vil slutte seg til løsningen.

– Jeg reiser til Japan senere i høst og håper å få til nye avtaler der. Vi har også kontakt med et plateselskap i Australia. Mange av de involverte har store nettverk. Så ekspansjonsplanene er klare, sier han.

– Er det ikke en viss fare for at dere går glipp av eventuelle nye lyttere, ved å gå såpass klart inn for å nå ut til et nisjepublikum?

– Nei. Nettstedet er tilgjengelig for alle, selv om det er bygget opp med tanke på folk som har interesse for denne typen musikk.