Bransjen

Strømming slår ut pirater

Publisert
17.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Ulovlig nedlasting synker i områder der Spotify og iTunes er utbredt.

Musikktjenesten Musicmetric har lansert en digital musikk-rapport som måler antallet BitTorrent-nedlastinger første halvår i år.

Rapporten konkluderer med at antallet ulovlige nedlastinger synker i områder der Spotify og iTunes har aktive brukere. Musicmetrics funn viser også at blokkering av ulovlige tjenester som The Pirate Bay ikke påvirker antallet nedlastninger i særlig grad.

Rihanna på topp

Mer enn 3 millarder låter ble lastet ned ulovlig mellom januar og juli. 78 prosent av de nedlastede filene var album, mens 22 prosent var singler.

I USA ble det lastet ned hele 775 millioner BitTorrent-låter. USA var dermed landet med høyest antall ulovlige nedlastninger første halvår i år, etterfulgt av Storbritannia og Italia.

Rihannas «Talk That Talk» var enkeltlåten som ble lastet ned flest ganger.

