Bransjen

Strømmesuksess for Sony

Publisert
14.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

En digital vekst på 44 prosent førte til et solid overskudd i et fallende marked for Sony i fjor.

I en periode med jevn nedgang i det norske musikkmarkedet, økte driftsinntektene til Sony Music Norway med 27 millioner kroner.

Dette tilsvarer en økning på 14,4 prosent, ifølge selskapets regnskap, som gjelder fra 1. april 2011 til samme dato i år.

Resultatet før skatt var på 15, 4 millioner kroner, en svak økning på 1,2 millioner kroner, sammenlignet med året før. Samtidig økte selskapet markedsandelen fra 19,6 prosent til 21 prosent.

Kraftig digital vekst

Hovedårsaken til at Sony styrker sin posisjon i det norske markedet, er en sterkt digitalt vekst. Det digitale salget gikk opp 17 millioner kroner (44,4 prosent) i fjor. Salget av fysisk musikk falt med rundt 6 millioner kroner (12 prosent) i tilsvarende periode.

Bare 23 prosent av Sonys omsetning i Norge kommer fra salg av norskprodusert musikk. Eva & The Heartmaker er blant storsatsningene til selskapet i Norge.

Driftskostnadene til Sony økte fra 172 til 198 millioner kroner fra 2011 til 2012, noe som blant annet skyldtes en stigning i lønnsutgiftene på rundt 11 millioner kroner.

BransjeGenrePopulærmusikkStrømming

