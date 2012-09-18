Bransjen

Universal lykke

Publisert
18.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Norges største plateselskap økte inntektene med over 60 millioner kroner i fjor.

I likhet med peker pilene oppover for Universal Music Norge. I 2011 var inntektene på 265,2 millioner kroner, en økning på 31 prosent fra året før.

Salget av digital musikk fra Universal økte med hele 75 prosent. I tall tilsvarer dette en økning fra 51,5 millioner kroner til 90 millioner kroner. Samtidig falt inntektene fra salg av CD-er fra 118,9 til 86,5 millioner kroner.

Resultatet ble også solid, med 35 millioner kroner før skatt i fjor, mot 23,5 millioner kroner i 2010.

Fester grepet

Universal har økt sin andel av totalmarkedet for salg av musikk, og har nå en markedsandel på 35, 1 prosent. Dette gjør selskapet til det største i norsk musikkbransje.

The Killers, Jessie Ware og LidoLido er blant artistene som er albumaktuelle på Universal i år.

