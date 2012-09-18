Metal til nedlasting

Trøndercore har samlet 24 band, inkludert Purified in Blood og Blodspor.

Samlealbumet Norwegian Metal Collection, som er satt sammen av plateselskapet Trøndercore i Trondheim, tar sikte på presentere både signerte og usignerte band.

Selskapet gir selv ut fire av bandene på samleren, og det er Grown Into Nothing, Fuel For Disaster, Drain The Blood, The Hate Colony and I Will Tear This World Apart.

Norwegian Metal Collection er tilgjengelig for nedlastning onsdag 19. september fra Trøndercore sine nettsider.