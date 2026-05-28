Musikksjefen i NRK svarer: – Konkreter skal bli

Musikksjef i NRK, Mats Borch Bugge, vil her svare komponist Martin Torvik Langerød med konkreter – og bakgrunnsinformasjon.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Borch Bugges innlegg er et tilsvar til komponist Martin Torvik Langerød i debatten om «TikTok-ifisering», dokumentasjon og audiovisuell formidling av musikk.

Av Mats Borch Bugge, musikksjef i NRK

I sin kronikk i Ballade 27. mai langer Martin Torvik Langerød ut mot NRKs musikkdekning, som han stempler som kommersiell. Han hevder også at undertegnede ikke evner å komme med konkrete eksempler i møte med kritikerne. Konkreter skal bli, men først litt vesentlig bakgrunnsinformasjon.

NRK står, som alle andre medier, i en digital medierevolusjon og en ekstrem konkurransesituasjon om folks tid, og hvilke plattformer de velger for innhold. Vårt mål er rett og slett å få folk til å velge programmer om musikk på medieplattformene folk bruker. Det innebærer nye måter å publisere programmer på. Det betyr også å legge ned lineære radioprogrammer og finne andre måter å nå publikum på.

Når publikum endrer medievaner, må vi endre oss, ellers oppfyller vi ikke samfunnsoppdraget og når ikke frem til befolkningen med innhold om det som rører seg i norsk musikk. Det gjør vondt å legge ned programmer, både for lyttere og seere, og også for oss.

Etter mange år med et tankegods fundert på lineær kringkasting, dreier vi altså ressursene i en nødvendig retning av det valgbare. NRK skal styrke serieproduksjonen – de gode historiene fra musikkens verden.

Strategien for lyd er enkel: Vi samler aktualitet og sender det lineært på direkte radio og fordypning i det valgbare, som for eksempel podkaster. Det har vært mindre fokus på det valgbare for musikkprogrammene enn for det øvrige tilbudet til NRK de siste årene, derfor skjer dette nå.

Langerød mener NRK opererer med en «kommersiell musikkprofil». Mon dét. Vi spiller primært kommersiell musikk (kommersiell i den forstand at musikken er utgitt), men også ikke-utgitt musikk og konsertopptak. Vi har også en relativt fersk musikkambisjon som peker på den unike musikken, og viktigheten av nettopp å kunne tilby noe de kommersielle aktørene ikke tilbyr. Det kan være nye samarbeid, nye initiativer og publisering av egne eller andres opptak.

Langerød poengterer at det er mye vi ikke spiller. Det har han helt rett i. Musikk-Norge er så rikt og spennende at det slett ikke er alt vi dekker av produksjon, prisutdelinger og nyutgivelser.

NRK behandler også musikken på langt flere måter enn avspilling i lineære programflater. Vi løfter musikken inn i samfunnsdebatten og aktualitetsjournalistikken. For å være konkret: Da Klaus Mäkelä dirigerte sin siste konsert, fremføringen av Kraft, med Oslo-filharmonien, dekket NRK det gjennom en stor, godt lest nettsak på NRK.no, og i kortere format som reportasje i aktualitetsprogrammet Musikklivet på NRK P2. Også Dagsrevyen behandlet konserten med et innslag.

Langerød etterlyser eksempler på bredde, dybde og sjangermangfold. Her er et utvalg av hva NRKs musikkredaksjoner har levert den siste tiden:

NRK deltar årlig i International Rostrum of Composers, et av de viktigste internasjonale forumene for distribusjon og promotering av samtidsmusikk. I år valgte NRK et verk av den norske komponisten Jonas Skaarud. The Moon has set, Dogs are Sleeping ble bestilt av nyMusikk til Only Connect Oslo 2026 og urfremført av POING, pianist Sanae Yoshida og KORK, dirigert av Ilan Volkov. Verket høstet strålende omtale fra den internasjonale juryen, og Skaaruds musikk blir nå spilt av kringkastere i over 30 land. Her hjemme kan publikum høre mer om dette i to lengre innslag i Musikklivet på P2 samt i en serie som akkurat nå presenteres på mandager i NRK Klassisk.

I tillegg er NRKs sjangermusikkredaksjon allerede i tett dialog med Ultimafestivalen om dekningen av årets større satsinger. Programmet er ikke sluppet ennå, så vi kan ikke røpe detaljene, men det vil bli godt merkbart for publikum at samtidsmusikkfestivalen finner sted.

Aktualitet og sjangermangfold på P2 og P3 Musikk

Musikklivet på P2 dekker aktuelle hendelser i norsk musikkliv på tvers av de aller fleste sjangre. Vi har den siste tiden gjort dybdeintervjuer med norske musikere i alle sjangre, og anmeldt konserter og utgivelser. Festspillene i Bergen dekkes i disse dager bredt med både diskusjonspaneler, kunstnergjester, anmeldelser og reportasjer.

Av andre eksempler fra Musikklivet den siste tiden kan nevnes Victoria Ulriksen som ble intervjuet om å oppfylle drømmen om å spille klassisk musikk på orgelet i Notre Dame. Dette i anledning av konserten hun skulle ha på Festspillene i Bergen. NRKs anmelder Eystein Sandvik og klassisk-reporter Anders Krøger omtaler og vurderer årets program på Festspillene i Bergen.

Arne Berg snakker om musikk fra Iran, Libanon og Palestina som lages «mens bombene faller». Kristine Tjøgersen og hennes nye jobb som huskomponist for Oslo-filharmonien ble omtalt som en egen nyhet. Stine Janvin Joh og Morten Joh tolket gammel gravferdsmusikk med synth og vocoder. Eldbjørg Hemsing er intervjuet om sin nye jobb som kunstnerisk leder for Oslo Kammermusikkfestival.

Spellemannprisvinner i jazz, Gard Nilssen, ble intervjuet om hvordan han tenker når han lager musikk i et stort ensemble, og ikke minst om musikkens mellommenneskelige kraft.

Hedvig Mollestad er intervjuet om instrumentalmusikk og prosessen bak hennes siste album. Programmet har hatt reportasje om Gisle Kverndokk og Aksel-Otto Bulls holocaustmusikal Ruth Maier på Trøndelag teater. Jazzmusiker Aksel Rønning fortalte om å representere Norge på messa Jazzahead i Tyskland.

Bendik Hofseth fortalte om å bli ridder. Thor-Erik Fjellvang og Lewi Bergrud ble intervjuet om å lydlegge puben med salmer. Trompetisten Tine Thing Helseth ble intervjuet om den vanskelige veien til albumet som ga henne Spellemannprisen.

Det har vært intervju med Leif Ove Andsnes og Ørjan Matre om Matres nye pianokonsert. Musikklivets lyttere kunne også høre Håkon Heggstad rapportere om hvordan konserten sammen med Oslo-filharmonien ble mottatt live i Oslo Konserthus.

Jazzmusikken og den rytmiske musikken forøvrig har solid plass på kanalene våre: Jazzkassa presenterer fire ganger i uka nye, norske jazzutgivelser i både NRK Jazz og P3 Musikk. Og til de som har kritisert musikkmangfoldet på P3 Musikk: Sist uke spilte kanalen hele 1241 forskjellige låter.

Det er i denne forbindelse betimelig å nevne at det er mer mangfoldig enn noen gang. P1, P1+ og NRK Super spiller og viser frem et vell av nye, norske utgivelser kontinuerlig. P1 har også på få år doblet andelen samisk musikk. Den samiske musikken er nå i større grad enn tidligere en integrert del av det øvrige innholdet, noe vi opplever at publikum har merket seg og setter pris på.

De siste ukene har vi også hatt temasatsinger på blant annet filmmusikk, Shoegaze og Miles Davis. Sistnevnte en fersk musikkserie på seks timeslange episoder i anledning Miles Davis 100 år. Serien ble laget med bidrag fra mange norske musikere som kilder, og inneholdt intervjuer og musikkeksempler med deres norske tolkninger av Davis’ musikk.

Dypdykk i klassisk og folkemusikk

I NRK Klassisk leverer vi faste, rendyrkede flater gjennom uka:

På konsert (torsdager) sender konsertopptak med tungt fokus på norske musikere/utøvere.

(torsdager) sender konsertopptak med tungt fokus på norske musikere/utøvere. Nytt og norsk (tirsdager) presenterer nyere, norske klassiske musikkutgivelser.

De siste ukene har utgivelser fra blant andre Nils Anders Mortensen, Ronny Kjøsen, Trio No Treble, Herman Vogt, Christina Af Klinteberg Herresthal, Håvard Svensrud vært presentert. I Folkemusikktimen og i kanalen for øvrig spilles nye folkemusikutgivelser ukentlig.

Nylig presenterte vi Gjermund Larsens nykomponerte verk med KORK, både på TV og i radio. Programmet portretterte også nylig den samiske tradisjonsbæreren og fornyeren Georg Buljo, inkludert en framføring av et unikt konsertopptak fra Folkelarm.

Videre spilte vi nettopp inn TV-konsert med Helene Bøksle og Kork med gamingmusikken til norske Knut Avenstroup Haugen, som vil vises etter sommeren.Jeg vil i den forbindelse anbefale å sjekke ut det øvrige musikkinnholdet som finnes i NRK TV.

Samtiden er digital og historiefortellende

Vi ser at publikum ønsker å konsumere musikkstoff på nye måter. Med den nye podkastserien Markus og Wolfgang har flere enn noensinne valgt å høre på en musikkpodkast i NRK Radio, og det attpåtil om klassisk musikk.

Det jobbes i disse dager med en ny sesong. Gjennom hele sommeren skal dessuten Musikklivet på P2 vies til å dekke festival-Norge i hele sitt sjangerspekter, og hele NRKs nett- og anmeldermiljø er koblet på festivaldekningen.

Og til høsten? Da har serieredaksjonen premiere på en helt ny podkastserie med norske musikere. Den gleder vi oss til å presentere når det nærmer seg.

NRK kutter ikke ned på musikkformidlingen, Langerød. NRK flytter musikkformidling dit publikum befinner seg – inn i dybden, inn i det valgbare, og på tvers av sjangre.

Jeg er den første til å forstå at flere med deg kunne ønske et større fokus på eget fagfelt innen musikk, og vi ønsker dette engasjementet velkommen. Det er ikke en floskel; publikums engasjement er viktig for NRK og oppgaven, og oppgaven er å gjøre en best mulig jobb for norsk og samisk musikk – i hele landet.