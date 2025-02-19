Egil Olsen

Søndag 23. februar er det ny runde musikkvideovisninger på Parkteatret i Oslo, og Egil Olsen er en av artist-videoene vi viser. Egil Olsen gjør også en minikonsert for oss, så kom tidlig! (Foto: Privat)

Aktuelt

Ballade video på Parkteatret søndag

Publisert
19.02.2025
Skrevet av
Guro KlevelandArvid Skancke-Knutsen

Søndag 23. februar byr vi på ti supre norske videoer fra den siste tiden. Og en helt spesiell minikonsert med Egil Olsen.

Dette er tredje gang Parkteatret og Ballade video inviterer til videovisning. Begge de forrige gangene har det vært fullt hus, med både artister, plateselskaper og faste lesere til stede i kaffeen. Det er gratis inngang.

Forrige arrangement var i januar, der vi viste ferske norske videoer av høy klasse. Da hadde vi også et sceneintervju med den EP-aktuelle artisten Uniah, som presenterte videoen «Becoming A Ghost» sammen med fotograf Eira Busengdal. Denne gangen blir det også et artistintervju, samt en minikonsert med selveste Egil Olsen.

Videoene vises på storskjerm med god lyd. Både Ballade-redaktør Guro Kleveland og Ballade video-ansvarlig Arvid Skancke-Knutsen er til stede, og tar seg av introduksjoner av videoene og gjestene.

Dette arrangementet finner sted ndag 23. februar kl. 19.00. Det er gode muligheter for å ta deg litt mat og drikke, samtidig som du nyter noe av det beste av dagens musikkvideoer. Og kanskje slår av en prat med andre film- og musikkinteresserte. Vi bruker første kvinne til mølla-prinsippet, så kom gjerne litt tidlig for å sikre deg plass.

Bilde fra musikkvideovisning på Parkteatret i januar 2025. (Foto: Cathrine Kurås)

Forrige måneds arrangement bød på ferske musikkfilmer med disse artistene: Kajsa Balto, King Hüsky, 2AM-DM, Amilost, Uniah, Crybaby Claire, Ruben, Piston Damp, Slug Boys, Convincing Clearity og Ugress. Vi ønsker alltid å vise en bred vifte av uttrykk, både visuelt og musikalsk.

Vi tror denne søndagens program blir minst like bra, og håper dere har lyst til å ta turen. Les gjerne mer om vårt samarbeid med Parkteatret på Grünerløkka på denne lenken. Alle videoene kan etterhvert også sees i vårt store arkiv, som nå har passert 2000 titler.

