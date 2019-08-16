Astrid Nordstad fra Trondheim semifinalist

Trondheim-sopranen en av 12 sangere som går videre til semifinalen i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse søndag 18. august.

– Skal jeg gråte eller skal jeg kaste opp nå? Jeg klarte å unngå begge deler – såvidt, sa Astrid Nordstad (28) da det ble klart at hun går videre til semifinalen.

Trondheim-sopranen er en av 12 sangere som går videre til semifinalen i årets konkurranse, og med det befester hun sin plass i det internasjonale ledersjiktet av unge operatalenter, skriver musikkonkurransen i en pressemelding. Nordstad er i sesongen 2018/2019 og 2019/2020 solistpraktikant ved Den Norske Opera & Ballett. I 2017 fullførte hun en masterutdannelse ved Operaakademiet i København.

33 deltakere stilte torsdag til start i årets Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. Juryleder Annilese Miskimmon, operasjef ved Den Norske Opera & Ballett, sier utvelgelsen viste seg vanskelig helt fra start.

– Som jurymedlem gjør hjertet ditt et hopp hver gang du oppdager nok en strålende sanger, men så synker det sakte men sikkert når du innser hvor vanskelig endelige avgjørelser vil bli. At det er tøffe valg for juryen helt fra start er tegn på en god konkurranse, sier Miskimmon.

De øvrige norske deltakerne, Sigrid Bøe og Beate Mordal, gikk ikke videre til neste runde.

Semifinalen finner sted på Norges musikkhøgskole søndag 18. august, fra klokken 13.00 til 18.20. Derfra vil fem til seks deltakere kvalifisere seg til finalen i Den Norske Opera & Ballett, fredag 23. august. Her finner du oversikt over alle semifinalistene samt informasjon om strømmingen av semifinalen.

