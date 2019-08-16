AktueltKunstmusikk

Astrid Nordstad fra Trondheim semifinalist

Publisert
16.08.2019
Skrevet av
- Red.

Trondheim-sopranen en av 12 sangere som går videre til semifinalen i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse søndag 18. august.

– Skal jeg gråte eller skal jeg kaste opp nå? Jeg klarte å unngå begge deler – såvidt, sa Astrid Nordstad (28) da det ble klart at hun går videre til semifinalen.

Astrid Nordstad (Foto: Lasse Berre)

Trondheim-sopranen er en av 12 sangere som går videre til semifinalen i årets konkurranse, og med det befester hun sin plass i det internasjonale ledersjiktet av unge operatalenter, skriver musikkonkurransen i en pressemelding. Nordstad er i sesongen 2018/2019 og 2019/2020 solistpraktikant ved Den Norske Opera & Ballett. I 2017 fullførte hun en masterutdannelse ved Operaakademiet i København.

33 deltakere stilte torsdag til start i årets Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. Juryleder Annilese Miskimmon, operasjef ved Den Norske Opera & Ballett, sier utvelgelsen viste seg vanskelig helt fra start.

– Som jurymedlem gjør hjertet ditt et hopp hver gang du oppdager nok en strålende sanger, men så synker det sakte men sikkert når du innser hvor vanskelig endelige avgjørelser vil bli. At det er tøffe valg for juryen helt fra start er tegn på en god konkurranse, sier Miskimmon.

De øvrige norske deltakerne, Sigrid Bøe og Beate Mordal, gikk ikke videre til neste runde.

Semifinalen finner sted på Norges musikkhøgskole søndag 18. august, fra klokken 13.00 til 18.20. Derfra vil fem til seks deltakere kvalifisere seg til finalen i Den Norske Opera & Ballett, fredag 23. august. Her finner du oversikt over alle semifinalistene samt informasjon om strømmingen av semifinalen.

Les mer om musikkonkurransen og programmet her.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Tre norske gjennom nåløyet

Dronningens musikkonkurranse: Tre norske

Rekordmange påmeldt i år. Møt de utvalgte i Dronning Sonjas Musikkonkurranse.

H.M. Dronning Sonja og prisvinnerne i 2017 Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Øker premiebeløpet til Dronning Sonjas Internasjonale musikkonkurranse

Vinneren av konkurransen som skal arrangeres for sangere i august 2019 vil få rundt en halv million kroner.

H.M Dronning Sonja med prisvinnerne. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Seungju Bahg vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Den unge tenoren fra Sør Korea gikk av med seieren i finalen i Operaen fredag kveld.

Dronning Sonja

Astrid Nordstad ikke videre til finalen i Dronning Sonja-konkurransen

Finalistene i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse 2019 er annonsert etter søndagens semifinale. Norske Astrid Nordstad går ikke videre til finalen.

Flere saker

Fra MGP

– MGP bør lansere låtene før artistene

NRK har både i årets MGP og tidligere år gjort noen åpenbare feil som kan ha gjort det mindre attraktivt...

Illustrasjonsbilde. Norske bibliotek lanserer egen strømmetjeneste i april. Avtale mellom TONO og Norgesfilm sørger for at filmkomponistene får betalt.

Norske bibliotek med gratis filmstrømming

Norske bibliotek skal tilby gratis filmstrømming til lånekunder. Tjenesten Filmoteket lanseres i april – med TONO-avtale.

Morten Gjelten, direktør i Norsk teater og orkesterforening (NTO)

NTO: Vil ikke ha politisk styring av repertoar

Men foreningen for teatre og orkestre hilser kjønnsdebatten om hva orkestrene spiller velkommen.