AktueltKunstmusikk

Øker premiebeløpet til Dronning Sonjas Internasjonale musikkonkurranse

25.06.2018
- Red.

Vinneren av konkurransen som skal arrangeres for sangere i august 2019 vil få rundt en halv million kroner.

Rundt 40 internasjonale sangertalenter skal konkurrere i 10 dager i Oslo i august 2019. Finalen med fem finalister gjennomføres med Operaorkesteret i Den Norske Opera & Ballett. Konkurransen nyter bred internasjonal anerkjennelse. Trainee-programmene ved ledende operahus som Metropolitan Opera i New York og Bolsjojteateret i Moskva deltar som partnere og sender sine fremste sangere til Oslo.

-Konkurransen fremstår i dag som en viktig internasjonal arena for unge sangere, sier operasjef ved Kungliga Operan i Stockholm, Birgitta Svendén i en pressemelding. Svendén skal lede den internasjonale juryen i 2019, bestående av profilerte sangere og operasjefer.

Styreleder Christen Sveaas i Anders Sveaas’ Almennyttige Fond vil bidra til å gi konkurransen anerkjennelse, også utenfor de internasjonale operamiljøene.

– Dronningen og stiftelsen bak konkurransen har tatt et stort steg for å fremme Norge som musikknasjon. Vi mener denne konkurransen fremstår som et godt eksempel på hvordan Norge kan markere seg i fremste rekke internasjonalt. Derfor har vi valgt å bidra til konkurransens gjennomslagskraft med et betydelig beløp til vinneren. Vi håper at mange flere vil være med på å styrke stiftelsen og deltakernes karrierer, sier Sveaas i meldingen.

Daglig leder for Stiftelsen Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse Lars Hallvard Flæten, sier i meldingen at prispengene vekker internasjonal oppmerksomhet.

– Konkurransens kunstneriske anerkjennelse og prispengene gir prisvinnerne unike muligheter til utvikling. Våre prisvinnere skal være med å løfte musikkarven videre inn i nye tider sier Flæten.

Førsteprisvinneren oppnår nær en halv million kroner som prispenger. Den samlede prispotten i 2019 utgjør rundt kr 760.000, inkludert Ingrid Bjoners Stipend på kr 100.000 til den beste norske deltakeren.

Christen SveaasDronning Sonjas Internasjonale Musikkkonkurranse

