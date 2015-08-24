Lise Davidsen vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkuranse

Sopranen Lise Davidsen (28), gikk av med seieren i finalen på Operaens hovedscene fredag kveld. Det er første gang siden 2007 at en nordmann går til topps i finalen. Den gang var det baryton Audun Iversen som vant.

– Lise Davidsen er uten tvil et stort talent som kommer til å ha stor innvirkning i operaverdenen. Hennes varme og fløyelsmyke koloratur blandet med den tekniske sikkerheten og raffinerte kunstneriske uttrykk gjør henne helt unik i den nye generasjonen av sangere, sier juryformann Sophie de Lint.

Tre priser til Davidsen

Fem operasangerne kjempet om en samlet prispott på rundt kr. 600.000, i tillegg til opera- og konsertengasjementer.

Lise Davidsen sikret seg hele tre priser under årets konkurranse: 1. pris: på € 40 000, pris for beste fremføring av norsk musikk: € 1 500, og Ingrid Bjoners Stipend, som tildeles beste norske deltaker, på NOK 75 000.

Finalistene ble akkompagnert av Oslo-Filharmonien, dirigent var John Helmer Fiore.

Tidligere utmerkelser

Lise Davidsen, fra Stokke i Vestfold, har allerede gjort seg internasjonalt bemerket denne sommeren. Davidsen gikk av med seieren i Placido Domingos Operalia, i tillegg fikk hun både publikumsprisen og Birgit Nilsson-prisen. I den prestisjefylte Belvedere-konkurransen i Amsterdam vant hun både 2.prisen, publikumsprisen og den internasjonale medieprisen.

Davidsen er utdannet med en bachelor i sang fra Griegakademiet i Bergen, og har en master fra Det Kongelige Operaakademiet i København fra våren 2014 hvor hun studerte under en av sangpedagogen Susanna Eken.