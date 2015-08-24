Lise Davidsen vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkuranse

24.08.2015
Sopranen Lise Davidsen (28), gikk av med seieren i finalen på Operaens hovedscene fredag kveld.

Sopranen Lise Davidsen (28), gikk av med seieren i finalen på Operaens hovedscene fredag kveld. Det er første gang siden 2007 at en nordmann går til topps i finalen. Den gang var det baryton Audun Iversen som vant.
– Lise Davidsen er uten tvil et stort talent som kommer til å ha stor innvirkning i operaverdenen. Hennes varme og fløyelsmyke koloratur blandet med den tekniske sikkerheten og raffinerte kunstneriske uttrykk gjør henne helt unik i den nye generasjonen av sangere, sier juryformann Sophie de Lint.

Tre priser til Davidsen

Fem operasangerne kjempet om en samlet prispott på rundt kr. 600.000, i tillegg til opera- og konsertengasjementer.
Lise Davidsen sikret seg hele tre priser under årets konkurranse: 1. pris: på € 40 000, pris for beste fremføring av norsk musikk: € 1 500, og Ingrid Bjoners Stipend, som tildeles beste norske deltaker, på NOK 75 000.
Finalistene ble akkompagnert av Oslo-Filharmonien, dirigent var John Helmer Fiore.

Tidligere utmerkelser

Lise Davidsen, fra Stokke i Vestfold, har allerede gjort seg internasjonalt bemerket denne sommeren. Davidsen gikk av med seieren i Placido Domingos Operalia, i tillegg fikk hun både publikumsprisen og Birgit Nilsson-prisen. I den prestisjefylte Belvedere-konkurransen i Amsterdam vant hun både 2.prisen, publikumsprisen og den internasjonale medieprisen.
Davidsen er utdannet med en bachelor i sang fra Griegakademiet i Bergen, og har en master fra Det Kongelige Operaakademiet i København fra våren 2014 hvor hun studerte under en av sangpedagogen Susanna Eken.

Dronning Sonjas Internasjonale MusikkkonkurranseLise Davidense

Relaterte saker

Amalie Stalheim Foto: Ljungrenska tävlingen

Amalie Stalheim vant svensk konkurranse for klassiske musikere og sangere under 30 år.

Cellisten var eneste norske deltaker i Ljunggrenska tävlingen i Göteborg.

Lise Davidsen mottok prisen av H.M. Dronning Sonja Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Nytt styre i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Mezzosopran Randi Stene og Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munch-museet valgt inn i musikkonkurransens styre.

H.M Dronning Sonja med prisvinnerne. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Seungju Bahg vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Den unge tenoren fra Sør Korea gikk av med seieren i finalen i Operaen fredag kveld.

H.M. Dronning Sonja og prisvinnerne i 2017 Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Øker premiebeløpet til Dronning Sonjas Internasjonale musikkonkurranse

Vinneren av konkurransen som skal arrangeres for sangere i august 2019 vil få rundt en halv million kroner.

Flere saker

TONOs årsmøte ble avholdt tirsdag 10. juni som et hybridmøte med deltakere på Sentralen i Oslo og over nett. Her fra Tonos årsmøte i 2021.

Dette ble vedtatt på Tonos årsmøte 2025

Under årets møte ble de fleste foreslåtte endringene i vedtektene vedtatt, men noen sentrale forslag falt.

Utsnitt av forsiden på Kulturskolerådets jubileumshefte

Egen stortingsmelding om kulturskolen

Stortinget vedtok tirsdag at regjeringen skal legge frem en melding om en styrket kulturskole for fremtiden.

Villvillvest

Konferanseprogrammet til Vill Vill Vest er klart

Musikkfestivalen holdes i Bergen 28. – 29. september.