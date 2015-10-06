Amalie Stalheim vant svensk konkurranse for klassiske musikere og sangere under 30 år.

Amalie Stalheim (22) kom på første plass under årets Ljungrenska tävlingen i Göteborg. Konkurransen gikk av stabelen sist helg.

I juryens begrunnelse heter det at hun fikk prisen for»ett intimt och oerhört finstämt kammarmusicerande med suverän känsla för färg och timing.»

Stalheim, fra Fana utenfor Bergen, var både yngste og eneste norske deltaker i konkurransen. Semifinalen ble avholdt på lørdag 3 oktober med 7 semifinalister, Søndag 4 oktober var det finale med tre finalister og prisutdeling. I konkurransen deltok cellisten Stalheim sammen med den norske pianisten Ole Christian Haagenrud.

Førstepremien er på 100 000 kroner. I tillegg får hun også en turne som solist med Universitetsorkesteret i Göteborg mai 2016.

Ljunggrenska tävlingen er bare åpen for svenske statsborgere eller studenter på en musikkhøgskole i Sverige. Bak konkurransen står Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond

