Kunstmusikk

Amalie Stalheim vant svensk konkurranse for klassiske musikere og sangere under 30 år.

Publisert
06.10.2015
Skrevet av
- Red.

Cellisten var eneste norske deltaker i Ljunggrenska tävlingen i Göteborg.

Amalie Stalheim (22) kom på første plass under årets Ljungrenska tävlingen i Göteborg. Konkurransen gikk av stabelen sist helg.

I juryens begrunnelse heter det at hun fikk prisen for»ett intimt och oerhört finstämt kammarmusicerande med suverän känsla för färg och timing.»

Stalheim, fra Fana utenfor Bergen, var både yngste og eneste norske deltaker i konkurransen. Semifinalen ble avholdt på lørdag 3 oktober med 7 semifinalister, Søndag 4 oktober var det finale med tre finalister og prisutdeling. I konkurransen deltok cellisten Stalheim sammen med den norske pianisten Ole Christian Haagenrud. 

Førstepremien er på 100 000 kroner. I tillegg får hun også en turne som solist med Universitetsorkesteret i Göteborg mai 2016.

Ljunggrenska tävlingen er bare åpen for svenske statsborgere eller studenter på en musikkhøgskole i Sverige. Bak konkurransen står Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond

https://www.youtube.com/watch?v=GPhOTc9PG3s

Amalie StalheimCelloLjungrenska tävlingenprisprisvinner

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Foto: Music Norway.

Forventer fremgang i musikkmarkedet

Ny rapport viser relativt gode prognoser både for konserter og innspilt musikk i hele Norden, med unntak av Danmark.

Håkon Austbø / Brahms’ op. 118 (komponistens manuskript) Foto: Ivan Tostrup

Om kvalitet i musikalske framføringer

Kriteriene som brukes om kvalitet i kunst er et viktig maktmiddel for det etablerte musikklivet og bør utfordres, skriver pianist...

Lise Davidsen mottok prisen av H.M. Dronning Sonja Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Lise Davidsen vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkuranse

Sopranen Lise Davidsen (28), gikk av med seieren i finalen på Operaens hovedscene fredag kveld.

Jan Erik Mikalsen

Jan Erik Mikalsen til topps i Rostrum

Den norske komponisten vant i forrige uke International Rostrum of Composers med verket «Songr for Orchestra».

Amalie Stalheim Foto: Ljungrenska tävlingen

Svensk stipend til Amalie Stalheim

Den norske cellisten har fått Kungliga Musikaliska Akademins høyeste stipend for musikkstudenter i Sverige.

Amalie Stalheim Foto: Ljungrenska tävlingen

Amalie Stalheim til finalen i svenske Solistpriset

Cellisten er eneste norske musiker i den klassiske musikkonkurransen for sangere og instrumentalister.

Flere saker

Utan Dom cover

Ballade video spesial: Utan Dom.

Tredje album med svensk inderlighet fra Sarpsborgbandet.

Ine Hoem finner seg selv som artist i tekstene til dikterfaren Edvard Hoem. Nå opptrer to generasjoner Hoem under Bergen Kirkeautunnale.

Årets kirkemusikalske høydepunkt er i gang

Onsdag 17.september åpner dørene til årets Bergen Kirkeautunnale. Opplev festivalen som utfordrer grensene for hva kirkemusikk kan være.

Only SLIME

Only Slime – utforsker seg selv og publikum gjennom kunst

Tobi Pfeil (33) og Claudia Cox (34) i duoen Only Slime vil transformere seg til noe nytt i kunsten.  