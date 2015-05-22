Jan Erik Mikalsen til topps i Rostrum

Den norske komponisten vant i forrige uke International Rostrum of Composers med verket «Songr for Orchestra».

International Rostrum of Composers er en internasjonal mønstring av kringkastere fra nærmere 30 land som presenterer utvalgt ny musikk fra sine respektive land. Målet er å fremme den nye samtidsmusikken ved å utveksle, promotere og kringkaste samtidsmusikk. Konkurransen gikk av stabelen for 62. gang, dette året i Tallin.

Til konkurransen tar hver radiostasjon med seg ett til tre verk (maks 30 minutters spilletid til sammen). Delegatene lytter sammen på verkene og stemmer fram en liste over ti anbefalte verker, med et utvalgt verk som vinner. I tillegg kåres tre anbefalte verk og et utvalgt vinnerverk i kategorien for komponister under 30 år. Kristin Kverndokk var NRKs delegat på International Rostrum of Composers 2015.

Vinnerverket i hovedkonkurransen blir kringkastet av radiostasjonene som deltar i konkurransen og vil i tillegg bli tilbudt av den Europeiske Kringkastingsunionen (EBU).

Det er NRK Kultur som melder på de norske verkene til Rostrum. Dette året valgte de ut «Songr for Orchestra», som ble bestilt av NRK og Kringkastingsorkestret i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, og ble urfremført i oktober i fjor.

I tiden Rostrum har eksistert har verk av 13 norske komponister blitt anbefalt. Tre ganger har verkene nått til topps: I 1999 vant Rolf Wallin hovedprisen, mens Maja Ratkje vant pris for beste komponist under 30 år. I 1993 tilfalt prisen for komponist under 30 år komponisten Gisle Kverndokk.

I tillegg til hovedkategorien som Mikalsen vant, deles også ut en pris for komponister under 30 år. Denne var det i år Matej Bonin fra Slovenia som vant, for verket Cancro, for orkester.